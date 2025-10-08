為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕陪吃第4輪 聽張亞中「上課」半小時才吃第1口

    2025/10/08 21:11 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（右）今晚招待國民黨主席候選人張亞中到滬舍餘味餐廳吃飯。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕（右）今晚招待國民黨主席候選人張亞中到滬舍餘味餐廳吃飯。（記者廖耀東攝）

    國民黨黨主席選舉10月18日就要投票，6名候選人中，台中市長盧秀燕先後招待郝龍斌、羅智強及鄭麗文吃小吃，而張亞中今晚回老家台中，盧秀燕請他在南屯公益路「滬舍餘味」吃上海菜。

    吃飯前，張亞中不改「孫文學校總校長」本色，當面向盧秀燕上課近半小時，還致贈《理想的中國人》、《輕鬆讀懂孫中山的核心思想」及《台灣再光復》等3本書，盧秀燕宛如學生「聽課」近半小時才吃到第一口湯包。

    張亞中對盧秀燕說，「不是因為您說不選主席，才說要選的」，如果兩人競爭，會在辯論會上質疑妳對兩岸看法，對國家及兩岸政策主張。他還稱讚，盧秀燕是星雲大師口中的媽祖婆、觀世音。

    盧秀燕說，自己身為國民黨員，會展現黨員應盡義務，為每位黨主席候選人「聽其言、觀其行」，也願意搭平台讓候選人充分表達意見，「我愛我的黨、我愛台灣、我愛中華民國」，國民黨好是為台灣、中華民國更好，大部分黨員對國家社會都有責任感。

    盧秀燕（中）聽張亞中「上課」近半小時，才吃到第一口湯包。（記者黃旭磊攝）

    盧秀燕（中）聽張亞中「上課」近半小時，才吃到第一口湯包。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播