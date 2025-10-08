盧秀燕陪吃第4輪 聽張亞中「上課」半小時才吃第1口

台中市長盧秀燕（右）今晚招待國民黨主席候選人張亞中到滬舍餘味餐廳吃飯。（記者廖耀東攝）

國民黨黨主席選舉10月18日就要投票，6名候選人中，台中市長盧秀燕先後招待郝龍斌、羅智強及鄭麗文吃小吃，而張亞中今晚回老家台中，盧秀燕請他在南屯公益路「滬舍餘味」吃上海菜。

吃飯前，張亞中不改「孫文學校總校長」本色，當面向盧秀燕上課近半小時，還致贈《理想的中國人》、《輕鬆讀懂孫中山的核心思想」及《台灣再光復》等3本書，盧秀燕宛如學生「聽課」近半小時才吃到第一口湯包。

請繼續往下閱讀...

張亞中對盧秀燕說，「不是因為您說不選主席，才說要選的」，如果兩人競爭，會在辯論會上質疑妳對兩岸看法，對國家及兩岸政策主張。他還稱讚，盧秀燕是星雲大師口中的媽祖婆、觀世音。

盧秀燕說，自己身為國民黨員，會展現黨員應盡義務，為每位黨主席候選人「聽其言、觀其行」，也願意搭平台讓候選人充分表達意見，「我愛我的黨、我愛台灣、我愛中華民國」，國民黨好是為台灣、中華民國更好，大部分黨員對國家社會都有責任感。

盧秀燕（中）聽張亞中「上課」近半小時，才吃到第一口湯包。（記者黃旭磊攝）

