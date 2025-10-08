陳重文餽贈高級洋酒賄選 徐世榮提1往事：柯文哲應公開向吳音寧道歉

圖為2018年6月7日，時任台北市長柯文哲和時任北農總經理吳音寧同台，出席北市議會市政總質詢。（資料照）

前台北市北投區農會理事長陳思宗及其子、現任國民黨台北市議員陳重文，涉嫌密集對多名農會理事行賄，包括威士忌洋酒「勞德老爺」（LAUDER’S），父子2人被依交付財物以行賄等罪起訴。對此，政大地政系兼任教授徐世榮想起陳重文曾告發前北農總經理吳音寧，買洋酒送民進黨北市黨部涉犯背信，時任台北市長柯文哲立刻發動調查，外界也對其抹黑，結果不了了之，當年誤信陳重文胡亂指控的柯文哲，是否公開向吳音寧道歉？

徐世榮今天（8日）在臉書發文，「據媒體報導，國民黨台北市議員陳重文，為確保父親陳思宗順利當選北投區農會理事長，去年底涉嫌密集對多名農會理事行賄，包括贈送高價威士忌洋酒，以換取選票承諾。士林地檢署昨偵結，依違反農會法『交付財物罪』起訴陳氏父子二人，至於受贈的其餘理事則予以緩起訴。」

請繼續往下閱讀...

「看了這則新聞後內心頗為感慨，因為當初就是陳重文告發吳音寧，指稱吳音寧在上任後花了近270萬元買水果、茶葉等各式禮盒送給306位貴賓，其中一筆開銷是買60瓶洋酒送民進黨台北市黨部，涉犯背信等罪嫌。據此，前市長柯文哲不分青紅皂白，立即發動對吳音寧的調查，而外界也藉此對吳音寧發動抹黑。惟，北檢檢察官在調閱相關資料後發現，根本沒有這件事，遂將全案簽結。」

徐世榮表示，「如今真相更是大白，原來真正違法餽贈高級洋酒的人其實就是陳重文本人！而這件事也真是應驗了那句俗諺，做賊的喊捉賊，希望法院未來能依法嚴懲陳氏父子二人。而誤信陳重文的胡亂指控，在毫無證據的情況下，就恣意詆毀及冤枉吳音寧的柯文哲，是否應公開向吳音寧道歉呢？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法