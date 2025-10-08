為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    大法官稱未滿10人不應違法判決 府：大法官應遵守倫理、自律

    2025/10/08 20:42 記者陳昀／台北報導
    目前只有八位大法官，不足憲法法修正案規定的至少須有十人評議門檻，以致憲法法庭出現實質癱瘓結果，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官今發表聲明，盼憲法法庭能夠正常運作。（記者楊國文攝）

    藍白修法提高司法院大法官評議門檻至10人，又兩度封殺人事案，導致目前僅8位大法官的憲法法庭實質癱瘓，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美今發聲明指出，大法官行使職權合法組織門檻是10人，不應參與違法評議與判決。對此，總統府回應，大法官依據憲法獨立行使職權，克盡守護憲法職責，並應遵守法官倫理及自律規範，是國人共同的期盼。

    針對媒體詢問總統再提名大法官之進度，總統府發言人郭雅慧表示，維護憲法機關正常運作是總統和立法院共同的憲政職責，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意。有關第三度提名事宜，總統府將適時發布相關訊息。

    郭雅慧強調，大法官依據憲法獨立行使職權，克盡守護憲法職責，並應遵守法官倫理及自律規範，這是國人的共同期盼；也呼籲現任8位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。

