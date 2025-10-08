新北市議會民進黨團批「防災不專業」 民政局回嗆：質詢要先做功課

新北市議員陳乃瑜，痛批民政局長林耀長態度囂張跋扈。（資料照）

新北市議員陳乃瑜與民政局長林耀長的互嗆風波愈演愈烈，民進黨新北市黨團8日聲援陳乃瑜說，不應在議員臉書上留言反諷、卸責；並在電話上冷血回嗆議員「新店溪州部落根本不用撤離」。民政局不甘示弱，傍晚反擊說，行政機關「面對譁眾取寵的不實謠言，會秉於專業、法規職責，堅守回應立場」、「請議員在質詢前，事先做好功課」。

互嗆風波源起陳乃瑜3日質詢關切防災撤離作業，要求林耀長說明新店溪洲部落目前住戶數及應撤離人數；林耀長回應，「那是原民局的業務」，事後還在臉書留言回嗆她，「不懂各局處職掌」。陳乃瑜痛批林耀長態度囂張跋扈。

陳乃瑜說，防災沒有藍綠之分，只有責任與良心，市府應該從災害中汲取教訓，建立完善的撤離與通報機制，而民政局長身為防災體系中的關鍵協調者，卻在推託卸責、甚至在社群上反嗆議員，市府若連住戶資料都掌握不了，災害發生時談何救人？

民政局說，議員進行市政監督與質詢，行政機關必然是虛心面對與指教，但面對譁眾取寵的不實謠言，行政機關也會秉於專業、法規職責，堅守回應立場，民政局解釋，依《新北市各級災害應變中心作業要點》，民政局肩負著督導各區災害應變中心設置、作業及災害防救整備，並且災害蒐集及通報等事項，配合協助其它機關執行。

民政局指出，對陳乃瑜質疑民政局無法有效掌握新店溪洲部落相關撤離資訊，原溪洲部（聚）落乃位處新店溪行水區，早於2021年完成34戶族人搬遷作業，移至溪洲文化園區，現該區早已非撤離區域；而鄰近新店中央路的部（聚）落為小碧潭部（聚）落，為遇颱風預防性撤離部（聚）落，截至今年9月約39戶，「請議員在質詢前，事先做好功課，以避免造成不必要的誤會」。

