應對威權國家合作 林飛帆提3建議：印太國家須強化社會韌性

台亞會今（8日）舉辦首屆智庫高峰會，討論印太戰略、非紅供應鏈等議題。國安會副秘書長林飛帆（左2）表示，在威權國家合作之際，區域內的民主國家必須了解，該如何阻止事態惡化、補足短處，他也針對時局提出3項建議。（記者張嘉明攝）

台亞會今（8日）舉辦首屆智庫高峰會，討論印太戰略、非紅供應鏈等議題。國安會副秘書長林飛帆表示，在威權國家合作之際，區域內的民主國家必須了解，該如何阻止事態惡化、補足短處，他也針對時局提出3項建議；台亞會執行長楊昊則直言，台灣「只要呼吸就會引起威權主義的不滿」，若台灣什麼都不說、沒有提出任何印太戰略，只會導致威權主義獲勝的結局。

台灣亞洲交流基金會（台亞會）今舉辦首屆「新南向政策+智庫高峰會」，並發布「台灣的印太戰略倡議」，提出「安全韌性鏈」、「民主價值鏈」、「非紅供應鏈」、「友誼互惠鏈」4大鏈。

請繼續往下閱讀...

針對非紅供應鏈，國科會科技、民主與社會研究中心執行長張智程指出，台灣等各國在無人機領域都面臨難以與中國大疆（DJI）競爭的挑戰，要解決困境，就應建立優勢、規模、規範。其中規範方面，他認為，無人機是軍民兩用產品，能受到更多規範與限制，政策制定者應提供誘因，吸引私部門加入市場。

國策研究院副院長郭育仁指出，中國對周遭國家進行灰色地帶襲擾、施以灰色戰略，雖然集體行動是面對中國威脅唯一的解方，但民主國家卻沒有彼此溝通、合作，缺乏建立共同機制的共識。

笹川和平基金會戰略防禦計畫主任研究員、前海軍少將山本勝也表示，為了促進相互理解，笹川基金會每年都會舉辦日本自衛隊與中國解放軍的年輕軍官交流計畫，他提議該智庫跟台灣軍方也應建立交流，促進彼此的對話。

針對印太區域現況，林飛帆指出，印太區域當前情況並不尋常，全球各個區域都有衝突發生，威權國家正在相互合作、強化關係；他認為，在威權國家合作之際，區域內民主國家必須了解，該如何阻止事態惡化、補足短處。

林飛帆提出三點建議，第一，應加強與友邦、民主國家之間的互通性；其次，面對互惠失衡的現狀，應去思考民主國家該如何合作，台灣與理念相近夥伴如何合作補足軍事等缺口；最後，除了軍事之外，民主國家之間也能探索其他議題，不只聚焦在一般的傳統軍事整備，而關注社會韌性。林飛帆認為，印太區域國家也應思考如何加強社會韌性，希望社會韌性議題能讓台灣與其他理念相近國家連結。

楊昊總結指出，在台灣已經有新南向政策與新南向政策+的情況下，要接著去處理印太戰略問題；印太戰略智庫對台灣有2層意義，分別為凸顯台灣的戰略姿態，以及探討印太戰略智庫對台灣的優先順序。

楊昊強調，台灣不只位於民主前線、受到威權擴張威脅，且「只要呼吸就會引起威權主義的不滿」，因此如果台灣什麼都不說，也沒有提出任何印太戰略，沉默不會帶來任何東西，只會有威權主義獲勝的結局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法