促建構多邊嚇阻體系 日退將、台灣法官同聲示警中國對台「三戰」

左起富士通防衛與國安研究所首席研究員、日本海上自衛隊退役少將佐佐木孝博（Takahiro Sasaki），台大政治系副教授陳世民，國防安全研究院約聘研究員曾復生，淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢。（記者方瑋立攝）

日本海上自衛隊退役少將、富士通防衛與國安研究所首席研究員佐佐木孝博今（8）日指出，中國正以「超限戰」為核心策略，對台展開長期滲透與促統行動，透過假訊息、網攻與經濟依賴等多層手段，企圖在「無聲的戰爭」中改變區域秩序。他警告，這「三戰」戰法不僅模糊「戰與和」的界線，更讓整個社會成為戰場，呼籲各國加強網路防禦、事實查核與經濟安全制度化，形成對抗威權滲透的多邊嚇阻架構。

國防安全研究院今天舉行「2025台北安全對話」，下午進行「不對稱思維確保區域安全」及「非軍事力量之影響」等場次，邀請國內外學者專家與談。

請繼續往下閱讀...

佐佐木指出，21世紀的國際安全環境，已從傳統軍事對抗轉向資訊、網路與心理層面的不對稱戰，俄羅斯與中國分別以混合戰與超限戰為主要手段，對全球安全構成重大挑戰。

他說，俄羅斯混合戰重在快速造成既成事實，結合網攻、能源操控與資訊操弄，以突襲方式動搖區域秩序；中國的超限戰則是「無限制的戰爭」，長期滲透、切香腸式推進，結合外交、經濟與輿論操作，企圖以非軍事手段改變現狀。中國並以「三戰」，即輿論戰、心理戰、法律戰，貫徹其戰略目標。

佐佐木舉例，中共對台策略正是超限戰的具體實踐，包括持續的假訊息攻勢、網路滲透與經濟依附操作，藉此推動統一進程。他並以南海擴張、對日本核廢水議題的輿論操作、以及對澳洲的經濟制裁為例，說明中國如何整合軍事與非軍事手段，將戰場延伸至全社會層面。

他強調，應對中國超限戰，必須同時強化三大面向，首先是即時偵測與壓制網路攻擊，提升資訊防護與事實查核能力；其次是制度化經濟安全，建立不依賴中國的供應鏈；最後則是深化多邊嚇阻體系，例如AUKUS與北約在印太的安全合作，共同遏止威權勢力的滲透與擴張。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑則指出，中共對台的「三戰」早已延伸至社會層面，滲透目標從高層軍官下沉至基層士兵與民間社群，形成「民主化滲透」現象。他指出，中共透過「假名」動員、監視與恐嚇，使台灣社會內部信任瓦解，最終削弱整體抵抗力與國際支持。

許凱傑強調，防範滲透的關鍵在於提升全民意識與建立新民主時代的法制架構，將國家安全視為一個從意識到調查、再到審判的「生態系統」。甚至透過軍事力量從反間諜，進而達到反情報的階段。唯有各部門協同合作，並與友邦建立聯防機制，才能在民主陣營中共同抵禦威權滲透。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑。（記者方瑋立攝）

國防安全研究院舉辦「2025台北安全對話」會議，國防安全研究院董事長霍守業於開幕典禮中致詞，與來賓國防部副部長柏鴻輝，澳洲前總理莫里斯Scott Morrison及美國前白宮政治主任司馬特Matt Schlapp合影。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法