台中國慶升旗典禮小物被揪是「中國貨」 挨批幫誰慶生

台中市今年雙十國慶升旗典禮將送國慶紀念小物「三用照明檯燈」，市議員江肇國今揪國慶紀念小物竟是中國製，他質疑，慶祝國家生日應提供有在地特色及台灣製的物品贈送民眾甚至外賓，市府卻選中國製產品，「到底幫誰慶生」；且近日市府鋪天蓋地宣傳國慶晚會，中捷還花15萬打造唯二的「國慶車廂」，台中市長盧秀燕大頭照大於國慶晚會主視覺，宣傳自己不手軟，國慶小物卻稱預算有限，毫無標準可言。

民政局表示，國慶宣導品採購作業，完全依照相關法規與程序辦理，依照投標須知規定，我國廠商所提供的商品，只要原產地屬亞洲地區即可，得標廠商所提供的「三用照明檯燈」產地雖為中國，並未違反《政府採購法》或《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》相關規定，該產品也不屬於禁止輸入項目，且非涉及國安或資安疑慮的資通訊產品，整體採購均依法、合規進行。

台中市民政局配合今年國慶升旗典禮，今年採購兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈等3用功能的「三用照明檯燈」，作國慶紀念小物，將在10日雙十國慶升旗典禮當日限量發放5000個給參與民眾。

不過，江肇國今揪這項國慶小物標案60萬元，採購的國慶小物竟是中國製產品，他質疑，台中及台灣有這麼多在地產業，逢國家生日送出的國慶小物不選購在地產物，竟拿中國製產品送參與民眾及外賓，令人倍感突兀，「到底在幫誰慶生」；況且市府口口聲聲稱因應關稅衝擊要救在地產業，事實竟是捨近求遠買中國貨。

江肇國指出，市府動輒以預算有限作採購理由，但台中這次舉辦國慶晚會，市府鋪天蓋地宣傳，甚至花15萬打造僅兩個中捷「國慶車廂」，上面盧秀燕大頭照比國慶主視覺大，宣傳自己不手軟，採購國慶小物就有預算問題，根本令人無法接受。

民政局另強調，國慶宣導品的設計與發放，主要目的在慶祝國慶升旗典禮，讓參與活動的市民共同感受國慶氛圍，與產品原產地並無直接關係。

