拚黨主席告急喊遭棄保 羅智強要請黨員替他做3件事

國民黨黨主席候選人羅智強與立委高金素梅到台中市南區與黨員座談。（記者廖耀東攝）

國民黨黨主席選舉下週六（18日）就要投票，候選人、立委羅智強今天與立委高金素梅在台中市南區與黨員座談，他說，自己面臨棄保的逆風的困境，即使大家都很肯定他，但竟要棄保他，更有謠言說他要棄選、保鄭麗文，還說他要跟郝龍斌結盟。「是不給我一條活路嗎？」羅智強呼籲黨員要為他「破謠言」「 爭公道」、「逆轉勝」。

此外，有黨員擔心黨的財務問題，羅智強說，每個月跟主席有約，而且財務他可以扛下來。

請繼續往下閱讀...

立委羅智強今天跟立委高金素梅在南區跟黨員座談，高金素梅說，立法院長韓國瑜稱讚羅智強勇敢、寬厚、孝順，敢於對抗國民黨，在大罷免時為黨籍立委站台及孝順父親。

羅智強一開頭就唱了台灣光復紀念歌及黃埔軍歌，說他跟高金素梅都是「正藍旗」，他非常忠黨愛國，因為當黨主席就是要忠黨愛國，不是口號而是要有行動。

羅智強坦承，自己現在處在選情的逆風中，不是不努力、不是被嫌棄，是因為現在到處傳他被棄保謠言，還說他退選禮讓鄭麗文，還有人傳他要跟郝龍斌結盟，「是不給我一條活路嗎？」請造謠者說清楚，一下子要讓給鄭麗文，一下子跟郝龍斌結盟，「搞得我好亂」。他說，說他棄選者一定要提告，他絕對會光明正大的選，要堂堂正正的贏。

羅智強說，郝龍斌跟鄭麗文兩人沒有棄保的問題，因為他介於兩人之間，卻要被棄保，非常不公平，呼籲黨員愛誰就勇敢投誰。

他說，棄保一出現，他的民調就下降，但是他過去的選舉，民調雖低，卻是都是選贏，過去台北市議員黨內初選民調吊車尾，最後台中市議員選舉他是第一名，民調輸有什麼了不起。

羅智強說，國民黨需要改變需要勇敢，他立場從未改變，「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。

羅智強（右）強調，黨主席一定要忠黨愛國。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法