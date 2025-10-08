解決高雄土石方之亂 副議長建議運到南星計畫填海造陸

為解決高雄土石方亂象，副議長曾俊傑建議運到南星計畫填海造陸。（記者葛祐豪翻攝）

高雄土石方風波不斷，副議長曾俊傑今（8）日下午質詢時，建議市府可以將這些土方拿來填海造陸，地點是南星計畫附近外海；市長陳其邁則說，解決土石方終期目標是在港區填海造陸來容納，但需1到2年才能啟動，過渡期間於今年11月將先找到2至3處的暫存場所。

高雄近期因不肖業者偷挖砂石和回填營建廢棄物，工務局發函要求相關公會、12家土石方堆置處理場，督促後端清運業者不得將收受土石方傾倒至高雄農地，造成營建剩餘土石方去化困難，業者跳腳四處陳情。

請繼續往下閱讀...

副議長曾俊傑今天質詢時，要求市府勿枉勿縱，協助檢調積極辦理，並採取重罰來嚇阻不法業者；他並建議，可以將這些土方拿來填海造陸，地點是南星計畫附近外海，一來可以推動成立24時營運的南星計畫高雄新國際機場，另方面也能促成市府加速大林埔遷村速度，將遷村後的土地拿來當作新機場腹地。

對此，陳其邁表示，土石方去化場所全台灣嚴重不足，以六都來說，運轉率都到8、9成以上，高市已協調台糖或其他公營企業，設立暫存或去化場所；終期目標則是在南星計畫的外海，進行填海造陸計畫，但要1到2年後才能開始啟動，這2年時間高雄市要處理土方是很頭痛的事，將先求暫置儲存場，預估在今年11月將先找到2至3處的暫存場所。

陳其邁也說，市府將提出高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，增訂GPS罰責全程追蹤土方流向，請市議會能夠支持，同時也建請中央修正土石採取法增訂刑責，用中央、地方雙重法規，來防治不肖業者違規。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法