民法兄弟姊妹「特留分」將修法 藍委籲落實遺囑自由與財產自主權

國民黨立委林沛祥呼應台灣遺囑協會發起的公民連署活動，推動修法廢除現行民法關於兄弟姊妹的「特留分」制度，以符合現代潮流趨勢。法務部長鄭銘謙今於立院備詢表示，最快明年初啟動修法程序。對此，林沛祥認為，繼承的法制不應成為公民財產自主權的最後一道障礙，台灣應比照國際作法修法，落實公民遺囑自由與財產自主權。

台灣遺囑協會於9月公共政策網路參與平台，發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署。提議者、台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，「兄弟姊妹特留分」制度源於舊時代大家族觀念，已不符現代社會需求，不僅限制逝者遺囑自由，更常引發家庭矛盾與訴訟糾紛，建議修正民法第1223條，刪除第4款：「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。

林沛祥指出，根據統計，全國涉及2人以下家庭的占比已經將近5成，在主要都會區甚至過半，然而很多單身、頂客族公民在在面臨生命終期規劃時，卻因現行民法第1223條第4款的兄弟姊妹特留分規定，陷入財產自主權被侵害的困境。

林沛祥說，即使繼承人立下遺囑，明確表達不願將遺產分配給關係不睦、長期疏遠或無從貢獻的手足，法律仍強制這些手足享有應繼三分之一的特留分，懇請行政院正視單身族、頂客族的權益，廢除不合時宜的兄弟姊妹特留分規定，修法保障遺囑自由。

林沛祥進一步指出，兄弟姊妹在現代社會多已經濟獨立、有些家人互動疏離，特留分制度已失去倫理與扶養基礎，國家不應強制代替親情分財產。民法的剝奪繼承權門檻極高，無法處理多數「關係不睦或長期失聯」的手足糾紛，制度上完全無法反映現實狀況，尤其是有配偶無子女者，當有一方亡故，配偶卻需將二人遺留的財產，分割三分之一給已亡故配偶的兄弟姐妹，而且雙方有可能幾十年未謀面，而這個規定卻可能影響未亡人的餘生。

林沛祥表示，德國、日本等大陸法系國家早已刪除兄弟姊妹特留分規定，台灣應比照國際作法修法，落實公民遺囑自由與財產自主權，讓每個人都能決定自己財產的歸屬。

