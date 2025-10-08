為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文高雄造勢 呼籲國民黨世代接棒

    2025/10/08 18:58 記者洪臣宏／高雄報導
    鄭麗文與支持者擊掌打氣。（記者洪臣宏攝）

    國民黨主席選舉白熱化，候選人鄭麗文今（8）日南下高雄眷村造勢，她表示，國民黨必須完成世代接棒，團結黨內、藍白、在野力量，甚至對民進黨失望的淺綠選民，台灣未來才有希望，讓下一代未來看到希望在那裡，而不是隨時被迫上戰場。

    鄭麗文分別前往左營眷村合群新城及果貿里活動中心參加造勢大會，與會者舉起手掌表達支持五號鄭麗文。

    鄭麗文表示，未來三年非常關鍵，兩岸是否能遠離戰火，迎來和平，台灣能否在關稅海嘯中安然無恙，再創經濟奇蹟、護國神山群，是否走出仇恨、對立，內耗，繼續保有民主法治制度，這些在民進黨執政、賴清德毀憲亂政下，是個巨大問號。

    她說，唯有國民黨才能撥亂反正，開創和平，走出經濟海嘯，帶著台灣繼續走在自由法治的康莊大道上，國民黨必須脫胎換骨、耳目一新，國民黨才能再現戰力，國民黨要完成世代接棒，且老中青團結一致，合作對外。

    她表示，一再強調要當行動黨主席，她當選黨主席後，不會每天待在台北辦公室，會把南台灣當作重點，她會進駐南台灣，希望台南、高雄可以重點突破，打破綠色執政魔咒，現在從高雄出發，希望贏回高雄市長，且高雄要有立委席次。

    支持者舉起手掌，表態支持五號鄭麗文。（記者洪臣宏攝）

