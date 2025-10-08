林志潔籲憲法法庭自救 支持大法官依照憲法守護民主台灣

呼籲憲法法庭自救，陽明交大法律學者林志潔支持大法官們依照憲法，守護民主台灣。（資料照，記者洪美秀攝）

台灣憲法法庭因去年藍白亂修憲法訴訟法，規定必須要有10位法官參與評議，要做成判決需要9位大法官同意，但藍白立委又2度封殺總統提名的大法官人選，導致從去年7月、原15名大法官中有7位大法官退休後，剩下的8位大法官只能做程序裁定的困境。對此，陽明交大法律學者林志潔稱支持憲法法庭自救，大法官們應依照憲法守護台灣民主。

林志潔舉例，所謂程序裁定就是當事人聲請釋憲，但憲法法院認為不應受理，以不受理裁定駁回聲請。像停職中的新竹市長高虹安貪污一審被判有罪，二審審理時有法官認為立法院組織法規範可能有違憲，聲請釋憲，但大法官認為法院組織法僅做為犯罪構成要件解釋上所參考的法律，此法律條文就算不夠明確，也不是犯罪構成要件本身不明確，不在釋憲範圍；因此憲法法庭裁定不受理此案。

日前，前大法官黃虹霞接受媒體專訪，直言憲法法庭不應變成不受理法庭，被亂修的憲法訴訟法變成只能做程序裁定。今天有3位大法官聯名發出聲明，指大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。林志潔說，3位大法官的聲明意思現在就是只剩8人，無法進行憲法爭議的實體審理，除非總統下次提名人選能由立法院通過至少2位，不然憲法法庭依然停擺中。

林志潔表示，她理解3位大法官的理念，但立法院亂修法的各種亂象，她比較支持黃大法官的見解，也就是大法官實應自救。憲法訴訟法是法律，大法官應遵守的是憲法，不應讓一個違反憲法的法律來癱瘓憲法法庭運作。籲憲法法庭自救，支持大法官們依照憲法，守護民主台灣。

