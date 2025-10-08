為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    展現同島一命 桃市議會民進黨團號召送愛心到花蓮

    2025/10/08 18:27 記者謝武雄／桃園報導
    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右三）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右三）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，民進黨桃園市議員李宗豪、黃瓊慧、魏筠、立法委員張雅琳服務處秘書許武文等，偕同林果公司董事長許武一發起送愛心到花蓮活動，今募集價值30萬元「空氣循環殺菌燈」，並透過立法委員沈伯洋花蓮服務處幫助，將愛心送往花蓮，預計月底前安裝完畢。

    李宗豪表示，捐贈的空氣循環式紫外線消毒LED平板燈，提供給花蓮多個公共機構及災後重建單位，期盼藉此強化災區的環境衛生與防疫防線，降低疫情傳播風險，另傑森工程行響應活動，也派出水電技師無償前往災區，義務協助安裝作業。

    許武一表示：本次捐贈的空氣循環式紫外線消毒LED平板燈，即使未開啟照明，也能24小時持續淨化空氣並殺菌與消滅病毒，明顯降低感染風險，該設備結合照明與消毒二合一功能，適用於臨時醫療站、學校、公共服務中心及志工休憩據點等多元場域。

    黃瓊慧、魏筠提到，花蓮於災害過後，公共空間的消毒、防疫與衛生管理已成為重建工作的核心任務之一，此次結合林果公司引進先進防疫設備到災區，展現「同島一命、共度難關」的精神，也為地方防疫補足了關鍵能量。

    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右二）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右二）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右一）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    在桃園市議會民進黨團總召李宗豪（右一）號召下，地方人士捐贈價值30萬元「空氣循環殺菌燈」到花蓮災區。（李宗豪提供）

    圖 圖
    圖 圖
