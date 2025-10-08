美濃大峽谷案延燒 內政部祭3招強化流向管理

檢警偵辦美濃大峽谷案。（資料照）

高雄美濃農地遭盜採砂石變成大峽谷，傳有民代涉入其中，引發社會關注。內政部今天表示，為根本解決營建剩餘土石方去化問題，內政部、環境部、法務部合作，持續強化全流向監控與最終去化容量擴充，藉源頭管理、流向監控與最終去處3面向著手，確保土石方都能合法處理。

內政部今天透過新聞稿指出，目前運用重大區段徵收、填海造陸及填埋型土資場等多元管道外，並盤點全國可供利用的公有土地資源，提供2321處國有地及80處大型整體開發區資訊，協助地方政府增設公有土資場與土石方調度中心，以提升在地收容與調度能量。

請繼續往下閱讀...

內政部表示，針對營建工地、土資場及最終去化地點，將全面導入電子聯單申報制度，並要求每輛清運車輛安裝GPS，後續藉電子聯單APP，即可即時掌握清運車輛從出場、進場到稽查單位路邊攔檢的動態資訊，防杜不肖業者偽造紙本聯單等違法狀況。

內政部指出，目前全國規劃投入去化作業項目，包含4處重大區段徵收計畫，如桃園航空城、台北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣擴大縣治開發區；6處商港及工業區填海造陸工程，包括台北港、台中港、高雄港及後續彰濱工業區等；以及7處填埋型土資場，位於基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及雲林縣等地。預估總去化量能超過1億5110萬方，可有效容納各地公共工程與建設開發所產生的營建剩餘土石方。

內政部說，今年7月已公告「營建剩餘土石方即時流向追蹤系統及電子系統規範」，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規狀況，讓查緝更即時。

內政部表示，中央將持續強化全流程管理機制，並對於涉及「挖、運、棄」等環節不法行為，結合司法與警政力量，以系統性掃黑方式溯源偵辦、斷絕金流。期盼透過多元去化通道與完善調度機制，提升土石方再利用效益，同時推動工程循環經濟落實，兼顧國土安全與環境永續，讓每項建設都能與土地共生共榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法