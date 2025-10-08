賴清德稱讓習「放棄攻台」川普可得諾貝爾和平獎 國台辦氣炸狂嗆

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日來台專訪賴清德總統，8日於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。（總統府提供）

賴清德總統接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪時表示，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主，並重申兩國互不隸屬。對此，中國國台辦今天又嗆聲。

賴清德表示，若有機會與川普對話，他會建議川普留意習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海與南海也擴軍；中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈和第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴總統指出，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普能夠持續維護印太的和平穩定。

國台辦發言人陳斌華指稱，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓噪「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在矇騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。他還嗆聲說，正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今天受訪表示，賴清德總統身為民選總統，公開對另一位民選元首喊話促進和平，是民主社會最自然不過的互動。這樣的對話，是平等主權間的政治表達，而非挑釁誰。相反地，中國國台辦動輒以「台獨」之名扣帽、恫嚇、定罪，反而暴露它根本不懂，也不願理解民主的語言。

洪浦釗批評，中國沒有選舉、沒有言論自由，中國共產黨「以黨領政」，只想以「統一」之名做人民的主人。只要不接受它設定的「一中前提」，就被指為「分裂」；只要拒絕屈從，就被罵作「台獨」。這樣的論述早已僵化成政治咒語，既掩飾不了內部政經困境，也無法遮掩它對台灣民主的恐懼。

洪浦釗強調，賴總統提到，若川普能讓習近平放棄武力威脅，那將是對世界和平的貢獻。這句話的主體是「反戰」，而中國卻聽成「台獨」。習近平真正怕的不是分裂，而是「自由民主」，因為自由民主一旦存在，就會照亮極權的虛偽與恐懼。

