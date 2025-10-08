談結識謝幸恩源起 黃國昌批綠潑糞：我違反什麼法？

民眾黨主席黃國昌。（翻攝「POP大國民」節目）

民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞，其中前中央社記者謝幸恩被踢爆是狗仔團首腦引發爭議。黃今日接受廣播節目「POP大國民」專訪時談及他與謝認識的過程，批評民進黨對他潑糞，並高喊：「任何指控我違法的，請具體說我做了什麼事、違反什麼法？」

談及他與謝幸恩認識的契機，黃國昌指出，當時謝幸恩任職於「毅傳媒」時來採訪他，她的問題很有深度、有做功課才來問，後來她也待過「壹週刊」、「鏡週刊」，而這次民進黨發動的攻擊、編造的故事都很可笑，先潑糞然後講完就跑。

黃國昌表示，後來他們說自己派人跟蹤柯文哲去88會館，搞了半天是「鏡週刊」先寫的。他強調，自己在公益吹哨者保護協會接到任何檢舉一定會查證，不然風險太高，且在查證過程中很感謝很多朋友協助，而以協會名義出去的東西包含網站、臉書或跟媒體合作刊出的，都是他負責任。

黃回顧，2022年他回到民間社會做一連串綠色貪腐集團、黑金的事情，還去館長直播上講，網路同時觀看超過7萬人，而當時民進黨大敗、內政部長徐國勇下台，徐然後跳去綠媒當主持人，又回黨中央當秘書長，過去高喊黨政軍退出媒體的民進黨，現在卻反咬他。

「任何指控我違法的，請具體說我做了什麼事、違反什麼法？」黃國昌說，他跟吹哨者協會成員們說，做任何事情都要合法、保護自己的安全，法律的界線在哪自己非常清楚。

