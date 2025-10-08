為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠議員促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府回應了

    2025/10/08 18:05 記者張聰秋／彰化報導
    新竹市將於明年發放市民每人5000元消費金，彰化縣民進黨議員促跟進，縣府回應表明，縣庫財源仍拮据，目前沒有這方面的打算。（記者張聰秋攝）

    新竹市將於明年發放市民每人5000元消費金，彰化縣民進黨議員促跟進，縣府回應表明，縣庫財源仍拮据，目前沒有這方面的打算。（記者張聰秋攝）

    對於新竹市政府在明年度（115）總預算中，編列發放市民每人5000元消費現金，民進黨彰化縣議員賴清美建議縣府比照發放；對此，縣府回應表示，縣庫財源拮据，目前不可能跟進，因為錢不夠用！

    縣府說，財政收支劃分法修正通過後，原修法精神係提升各縣市財政與自主性，惟實際經過明年度（115）總預算籌編後，彰化縣普通統籌分配稅款獲配324.69億元，雖較今年度（114）149.86億元，增加174.83億元，惟在一般性補助收入及計畫型補助收入今年度為414.29億元，明年度中央減少補助202億元，僅剩212.29億元，導致彰化縣歲出入差短由今年度25.50億元，增加至51.68億元，差短缺口均由舉借支應。

    縣府強調，財政收支劃分法修正通過後，財政未改善，短差卻立即可見，惟在財政紀律下及為本縣各項建設推動與保障縣民福祉，仍勉力完成明年度預算財源籌編，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金，未來仍持續向中央爭取一般性補助收入及計畫型補助早日核定，補足財源缺口，以保障本縣財政自主性提升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播