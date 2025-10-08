綠議員促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府回應了

新竹市將於明年發放市民每人5000元消費金，彰化縣民進黨議員促跟進，縣府回應表明，縣庫財源仍拮据，目前沒有這方面的打算。（記者張聰秋攝）

對於新竹市政府在明年度（115）總預算中，編列發放市民每人5000元消費現金，民進黨彰化縣議員賴清美建議縣府比照發放；對此，縣府回應表示，縣庫財源拮据，目前不可能跟進，因為錢不夠用！

縣府說，財政收支劃分法修正通過後，原修法精神係提升各縣市財政與自主性，惟實際經過明年度（115）總預算籌編後，彰化縣普通統籌分配稅款獲配324.69億元，雖較今年度（114）149.86億元，增加174.83億元，惟在一般性補助收入及計畫型補助收入今年度為414.29億元，明年度中央減少補助202億元，僅剩212.29億元，導致彰化縣歲出入差短由今年度25.50億元，增加至51.68億元，差短缺口均由舉借支應。

縣府強調，財政收支劃分法修正通過後，財政未改善，短差卻立即可見，惟在財政紀律下及為本縣各項建設推動與保障縣民福祉，仍勉力完成明年度預算財源籌編，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金，未來仍持續向中央爭取一般性補助收入及計畫型補助早日核定，補足財源缺口，以保障本縣財政自主性提升。

