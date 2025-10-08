新北家暴長輩案連傳 彭佳芸批高齡社安網破大洞應速調查防護

彭佳芸質詢表示，據衛生福利部資料，新北市推估有6萬1403位（95.36%）受暴長者未通報。（記者黃子暘攝）

新北市高齡社安網破大洞，市議員彭佳芸質詢表示，今年7月新莊區發生2名兒子涉嫌長年家暴母親案，8月接續在土城區發生一起兒子涉嫌弒母案，儘管社區與警方早知，仍無法阻止悲劇，凸顯長者受暴黑數與經濟弱勢議題，據衛生福利部資料，新北市推估有6萬1403位（95.36%）受暴長者未通報。社會局長李美珍指出，市府現正在做老人生活狀況調查，也有「晚美人生我做主」協助長輩學習經濟規劃等。

彭佳芸說，7月新莊案、8月土城案凸顯長輩受暴黑數的問題，據衛福部資料，新北市77萬名長者中僅有2825件通報案件，推估有6萬1403位，達95.36%受暴長者未通報；即便鄰里早知兇嫌會施暴長輩，仍未能即時阻止悲劇，必須多管齊下，尤其超高齡社會挑戰下，「老人照顧老人」越來越多，應對照顧者、被照顧者提供社會資源協助，呼籲市府儘速進行全面「長者受暴態樣與區域分布調查」，針對熱點區域與高風險家庭優先配置社工與防護措施。

李美珍表示，許多長輩礙於面子不敢申請保護令，鄰、里長是第一道防線，需提高相關敏感度，民政局也多有協助，相關案件問題點可分為家庭關係衝突、照顧負荷，如新莊案即是前者，土城案屬後者，市府規劃社區照顧關懷據點、社區防暴宣講員等不斷宣導協助。

彭佳芸指出，長者經濟弱勢問題也與受暴風險部分關聯；據衛福部統計，10年間長者經濟弱勢比例從4.97%大幅攀升至13.02%，市府也應強化長者經濟協助與關懷方案，避免貧困、暴力形成惡性循環。

李美珍說，市府現正委託辦理老人生活狀況調查，並針對長輩規劃補貼機制，推出「晚美人生我做主」，協助長輩學習理財等。

