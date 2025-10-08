台中海洋館今開幕 議員批企鵝只4隻不夠看、票價也不親民

台中海洋館今正式開幕。（圖：市府提供）

台中海洋館今日正式開幕，台中市議員鄭功進表示，今參觀後大失所望，企鵝館只有4隻企鵝，水母館也多投射燈，也沒有動態表演，半小時就逛完，「根本不夠看」，周邊更無配合設施，憂吸引力不足，甚至票價450元也不親民。

多名議員要求，海洋館市府投資10億打造而成，雖是促參委外經營案，不能完全沒有主導權，應提供學生免費參觀，或市府編預算買門票，議會交通地政委員會今審議議員提案後，要求觀旅局研議辦理，與業者協調提供台中市學生免費或將票價降到最低以利推動海洋教育。

觀旅局長陳美秀指出，目前國內促參案均未有提供免費的設計，但目前學生已享優待票，票價問題會再請廠商依物價及財務等進行評估。

台中海洋館今開館，議員陳淑華及蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜等提案要求市府編預算提供國中小學生門票或讓學生免費入場參觀，議會交通地政委員會今審議提案。

議員劉士州也說，海洋館市府花很多錢蓋好才委託民間經營，應提供台中市民或學生跟外縣市民眾不同的優惠，包括打折優惠等讓本市學生及市民受惠，門票並跟其他周邊景點異業結合享消費折扣，帶動讓周邊一起受惠。

鄭功進則說，今日他前往海洋館參觀後結果卻讓人大失所望，企鵝館僅4隻企鵝，水母館多是投射燈，沒有動態表演，半小時就逛完，除沒有新鮮感，周邊更無相關配套設施或餐廳等，讓遊客延續玩興或參觀，憂吸引力不足，且票價一人要價450元，若一家三代6口出遊，光票價就讓一般家庭卻步，市府花大錢打造海線新地標，應握有主導權提供市民及學生免費。

交通地政委員會召集人、議員陳政顯也認為市府應跟業者協調，提供學生免費或將票價降低，鼓勵學校校外教學到海洋館推動海洋課程；最後裁示，針對提供台中市學生免費入場提案，請市府研議辦理。

