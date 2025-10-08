獨家直擊「柯侯密會」黃國昌狗仔的情資？ 侯俐安給出答案了！

針對外界懷疑獨家直擊「柯侯密會」可能是黃國昌狗仔集團提供的情資，侯俐安做出澄清。（資料照，本報合成）

週刊昨（7日）踢爆，立委王鴻薇2023年12月與《聯合報》的「H記者」（侯俐安）合作，偷拍抹黑時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安，並指當年藍白合懸而未決，時任民眾黨總統候選人柯文哲和國民黨總統候選人侯友宜在景美密會也是「H記者」發布獨家報導，如今搭上民眾黨主席黃國昌狗仔跟拍集團疑雲，引發外界質疑是否與黃國昌有關。對此，「H記者」昨晚具名在社群發文，除還原「金屋藏潘」事件真相，也說明直擊「柯侯密會」前因後果。

《鏡週刊》7日爆料，黃國昌手下「狗仔頭」、前《中央社》記者謝幸恩（化名蕭依依）與王鴻薇的助理張凱維合作兜售狗仔偷拍照片，包括「金屋藏潘」事件和現任行政院政委陳時中餐敘的烏龍爆料偷拍。其中有關潘孟安被財團供養的胡亂指控，《鏡週刊》指稱王鴻薇的張姓助理不僅拿謝幸恩的跟監資料，還跟《聯合報》的「H記者」合作，讓「H記者」發布獨家，再由王鴻薇開記者會追殺潘孟安。

除此之外，《鏡週刊》還提到2023年7月，「H記者」獨家報導鴻海集團創辦人郭台銘抱怨國民黨看不起他，以及郭台銘在南部拜會企業家「巧遇」賴清德等事，當時郭台銘表示相關報導不是事實，要求《聯合報》更正、澄清，相關報導後續下架；還有2023年10月，當時外界盛傳柯文哲跟侯友宜要在新店見面，但因風聲走漏臨時改地點，讓其他媒體撲空，只有「H記者」獨家直擊柯、侯和國民黨主席朱立倫在景美密會，當時「H記者」宣稱只是自己運氣好，可如今卻被懷疑可能是黃國昌的狗仔集團提供情資。

對此，「H記者」7日晚間以真名侯俐安在臉書發文還原「金屋藏潘」事件真相，表示當年是她先採訪了潘孟安住綠能廠商建案的新聞並寫成報導，第一時間她就有寫明潘孟安有付租金每月6.8萬，但其主管要求她把這個新聞丟給王鴻薇爆料，她雖然不願但只能照做，自己跑到的獨家最後變成是「跟新聞」，沒想到王鴻薇還刻意忽略潘孟安有付租金這件事，抹黑潘孟安是接受綠能廠商「供養」住豪宅，而她當初為了平衡報導寫明潘孟安有付租金的新聞陳述被報社放進付費會員區，就這樣讓外界誤會她與王鴻薇合作攻擊潘孟安。

針對週刊懷疑2023年獨家直擊郭台銘私人行程，和侯柯在景美密會是黃國昌狗仔集團提供的情報，侯俐安在貼文留言處也做補充說明：「有部分同業影射我以前寫過的報導，郭台銘私人行程、柯侯密會都是來自黃國昌，那就扯太遠了。郭的事情完全是不同的來源，事後證明來源錯誤，已有說明並下架。至於柯侯密會是當天晚上同業們傳說會在『銀光協會』，我估狗查不到有用的資訊，改用地址查，出現『偉創營造』，董事長是許耀仁，而公司登記網上面，許耀仁在台北的另一間公司就是大增鋼鐵，位在景美捷運站旁邊，我想說大家都守銀光了，我來大增看看，結果才停車五分鐘，就看到柯文哲下車，這無關爆料……」。

