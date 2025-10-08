向新北國民黨員拉票 郝龍斌提「顧北穩中強南」、2028重返執政

國民黨主席候選人郝龍斌今午至新北市板橋區，出席新北市黨代表暨黨員見面會。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席選舉18日舉行，黨主席候選人郝龍斌今午至新北市板橋區出席新北市黨代表暨黨員見面會，逐一與台下近500位黨員握手合照；郝龍斌致詞喊出「顧北、穩中、強南」戰略，要在2026、2028勝選，終結國民黨敗選惡性循環，拿不下五都，他就辭職負責。

郝龍斌表示，國民黨已輸3次總統大選，包括2024藍白不合，6成的民意輸給4成，是大家心中的痛，更前面2020、2016也輸；他今天出來，就是要在大家支持、幫助下，終結惡性循環，2026要贏、2028要重返執政。

「2028下架民進黨、下架賴清德！」郝龍斌說，他的戰略很簡單，就是「顧北、穩中、強南」，顧北就是北部大勝；穩中，中部有台中市長盧秀燕，她不選黨主席是因為大家喊「決戰中台灣」，盧要穩住中部，北部、中部贏了，未來南部就有機會在2028勝選；強南，就是在台南、高雄配合立委柯志恩、謝龍介，最少翻轉一都。他公開承諾「拿下五都才叫黨主席勝選，拿不下五都，郝龍斌辭職負責。」

郝龍斌指出，重返執政要靠大家努力，先決條件是國民黨一定要強，國民黨候選人一定要強，很多人都問藍白合，他在這邊，最重要的2個目的，一是促進黨內團結，第二促進在野合作。他說，藍白合很重要，可是國民黨能夠主導更重要，郝龍斌一定會找出國民黨最強候選人，同時用最大誠意跟民眾黨溝通、合作，共組最強戰隊，把當選席次極大化，促成2026選舉的勝利。

郝龍斌表示，他最大好處是2黨主要負責人對他都有足夠信任，且他有行政歷練、選舉經驗，拜託各位支持他當選黨主席，讓他主導2026勝選。

郝龍斌表示，2024藍白不合敗選，是大家心中的痛。（記者黃政嘉攝）

