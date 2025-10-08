台南公園違規騎機車罰單7個月後才收到 蔡筱薇批效率低落

南市工務局指台南公園設有科技執法，呼籲民眾勿騎機車進入公園，以免影響安全及被罰。（讀者提供）

台南市議會今天進行工務局業務報告及質詢，市議員蔡筱薇爆料指出，工務局公園管理科近期多起違規裁罰案件出現嚴重延宕，民眾反映收到公園違規騎機車被開罰，竟7個多月後才收到罰單，因時間已久，根本搞不清楚狀況，她痛批這樣的行政效率太低落，令人難以接受。

南市工務局長陳世仁坦承疏失，已增加人力加速罰單處理流程，並要求在1至2個月內寄達。工務局表示，這類案件主要以台南公園居多，當地設有科技執法及民眾檢舉，違規者開罰1200元，呼籲民眾勿騎行機車進入公園，以免影響安全及被罰。當事人若對罰單有異議，可提出申訴。

蔡筱薇表示，這樣的行政延宕早已不是個案，近日接到許多陳情反映「通知太晚」、「資料搞不清楚」的情況屢見不鮮，究竟是工務局人力不足、流程太繁瑣，還是文書系統出了問題？她舉例指出，違規日期分別為113年12月6日與113年11月28日的案件，卻分別要到114年7月15日、114年6月30日才正式發文通知，也就是從違規到開罰整整拖了7個多月。

她指出，罰單拖延發出造成民眾實際困擾，不少市民收到通知時早已忘記當時狀況，甚至有人已經搬家、車輛轉讓，導致收不到通知或無從申辯，市民違規要負責，但政府行政疏失也要負責。她要求工務局盡速檢討內部流程及改善，市府執法要讓人信服，而不是製造更多抱怨與不信任。

南市議員蔡筱薇（右）表示，民眾反映收到公園違規騎機車被開罰，竟7個多月後才收到罰單，行政效率低落令人難以接受。（擷自南市議會網站）

