麥玉珍質詢突喊災區缺檳榔 衛福部長急喊：不要、不好啦！

麥玉珍指災區志工缺檳榔，讓石崇良急喊：「檳榔不要、檳榔不好啦！」（取自國會頻道）

花蓮光復鄉災情嚴重，民眾黨立委麥玉珍今日質詢衛福部長石崇良時，「語出驚人」表示，現在救災的後勤很重要，災民、志工的需求都該被顧及，她的「新住民姊妹」還有去募集檳榔、飲料，意指災區志工缺檳榔，讓石崇良急喊：「檳榔不要、檳榔不好啦！」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長彭啓明、衛生福利部長石崇良等官員針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備詢。

請繼續往下閱讀...

麥玉珍質詢時表示，後勤物資不管醫療用品還是其他東西都很重要，除了災民需求，志工需求也該被顧及，「我們姊妹還有去募檳榔、飲料......」不過馬上被石崇良打斷表示，「檳榔不要、檳榔不好啦」。

但麥玉珍仍不顧石崇良勸阻，表示雖然檳榔不好，但有很多開卡車的人沒精神，「他們跟我們要！」她再次強調，要顧及現場志工的需求。

完整影片請見國會頻道（約下方今日時間下午14時16分處）

☆自由電子報關心您，檳榔有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法