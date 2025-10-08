共軍犯台高風險期 學者：推估落在2035年

軍事專家亓樂義認為，共軍犯台高風險期落在2035年。（資料照）

數名學者、專家今天在政治大學一場座談會上表示，共軍持續強化對台軍事行動準備工作，更多的是為了實踐「建軍百年目標」；2035年為共軍犯台高風險期。

政治大學國際關係研究中心8日召開「台海新局：解放軍動態與台灣安全挑戰」座談會，數名軍事領域專家、學者與會。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，共軍持續強化對台軍事行動準備工作，不過這是為了實踐中共中央軍委主席習近平所交付的2027年建軍百年目標，包括「必須具備解決台灣問題的軍事能力」。

馬振坤強調，根據中共官方公開發言等訊息，可以推估中共領導階層現階段沒有主動利用軍事手段解決台灣議題的意圖；不過中共確實有在必要時候採取軍事行動遏制所謂的「台獨分裂活動」的準備。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所委任助理研究員亓樂義認為，大量研究指出，中共規劃2027年實現建軍百年奮鬥目標，主要是為了解決其面臨的問題，包括如何引領國防和軍隊現代化轉型升級，更多的是為了練好「內功」。

亓樂義指出，共軍犯台高風險期落在2035年。

他說，2035年是習近平提出的國防和軍隊現代化新「三步走」戰略第二步。共軍去年成立「信息支援部隊」、撤銷戰略支援部隊，為的是應對現代戰爭訊息整合工作，這是聯合作戰基本要件，推估養成10年將邁入相對成熟期，也就是2035年。

亓樂義認為，共軍的軍改成果會在2035年進入相對的成熟期，所以推論2035年將會是共軍對台用兵的高風險期。倘若共軍犯台，在先期作戰將會實施非對稱、非接觸、非線性「三非作戰」，訴求用最小代價速決協商。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，推估2035年是共軍犯台高風險時間點，原因與人才培養有關。

林穎佑解析，共軍開啟軍改以來，2017年中共軍校有波整併，從2017至2035年歷時18年，一名入伍軍官大概會到中校、上校，甚至是大校，他們會是部隊真正的骨幹，2035年將是共軍經過新式教育人才位居要津的時候，也是共軍能力養成、人才培育有所成果的階段。

