中共鎖台天然氣僅能用11天 國防部將強化油料與物資儲備

民進黨立委林楚茵。（圖由林楚茵國會辦公室提供）

民進黨立委林楚茵今於質詢時引述《華爾街日報》最新報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，就可能迫使台灣限電，這凸顯台灣的油料與戰備物資能撐多久是關鍵問題。對此，國防部長顧立雄表示，國軍作戰所需能源與彈藥，將透過此次特別預算快速提升，達到能即時應對的戰備量能。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會今舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。

林楚茵質詢時指出，國防部在這次特別預算中編列1132億元，占整體特別預算案20.6%，主要分為「強化指管通訊韌性」、「守護海疆保護人民」及「設備更新厚實戰備能量」3大方向，其中包括建立彈藥庫24億元、飲用水與供油備援能量21億元，以及軍品與保修工廠庫儲設施233億元。

林楚茵表示，藍白陣營多關注普發1萬元，但國防韌性預算比重同樣重要，應讓外界瞭解這筆經費的重要性。她並指出，在野黨質疑為何這些項目不列入年度預算，而要以特別預算在2年內執行完畢，要求國防部具體說明用途及如何回應國際媒體的疑慮。

顧立雄回應，特別預算強調韌性，國防部分是因應敵情威脅日趨嚴峻，規劃向中油採購12億餘元油料，後續將分散屯儲，飲用水部分原為1年期效期，現改為5至7年期長效飲用水。至於為何以特別預算編列，顧立雄表示，若用年度預算籌備，作業維持僅能滿足妥善率與演訓需求，無法提升後勤韌性。

林楚茵追問，國際媒體質疑台灣僅有11天天然氣庫存，是否在特別預算執行完後，能補足國土韌性量能，並在遭到封鎖時延長支撐時間？

顧立雄表示，天然石油氣及相關能源供應，國防部均有規劃，但部分細節不便公開，僅能說明國軍作戰所需能源與彈藥，將透過此次特別預算快速提升，達到能即時應對的戰備量能。

最後，林楚茵表示，藍白立委磨刀霍霍，但若要「馬兒好」，就要「讓馬兒有草吃」。過去在野黨質疑台灣若遭封鎖該如何應對，現在特別預算的內容已講得很清楚，希望國防部據理力爭，別讓藍白立委把台灣的國防安全與命脈砍掉。

