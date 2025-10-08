為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    短債全還清了！賴清美喊彰縣跟進竹市發消費金

    2025/10/08 16:32 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣政府的縣庫，截至上個月底，短債全數清償，只剩40億元長債及約4億元自償性債務未償。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府的縣庫，截至上個月底，短債全數清償，只剩40億元長債及約4億元自償性債務未償。（記者張聰秋攝）

    新竹市政府今（8日）宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，相關預算已編入明年度總預算，並送交市議會審議。由於彰化縣政府縣庫短債全數清償，縣民平均每人負擔僅3000元。有議員建議，既然財政壓力減輕，縣府也可考慮比照新竹市發放消費金。

    根據彰化縣政府網站公布的最新債務資料，截至9月底止，縣府公共債務1年以上未償餘額為40億元，短期債務已全數還清，自償性債務（含特種基金）約4億元，換算下來，每位縣民平均為縣庫扛約0.3萬元債務。與7、8年前人均負債超過2萬元相比，縣府債務確實大幅減輕。

    民進黨縣議員賴清美指出，高通膨讓錢愈來愈薄，景氣低迷、薪資凍漲，縣民荷包縮水。既然縣庫債務負擔明顯減少，縣府應考慮推出讓民眾「有感」的經濟政策，學新竹市發放現金或消費金，不僅能讓縣民感受到縣府體恤民生，也能帶動地方消費。

    國民黨縣議員曹嘉豪則持「中立」看法，不排斥發放現金，但強調要量力而為。他指出，明年新版《財政收支劃分法》上路後，彰化縣統籌分配稅款雖會增加，但一般與計畫型補助款都將縮減，整體總預算恐大幅縮水，許多建設計畫會受到影響。在此情況下，他認為發放現金不一定是提振地方消費的唯一方式，除非縣府財政真的寬裕。

