    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉 盧秀燕陪吃「4輪小吃」菜色全不同

    2025/10/08 16:29 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕招待國民黨主席候選人郝龍斌（中）吃彩鳳米糕。（資料照）

    台中市長盧秀燕招待國民黨主席候選人郝龍斌（中）吃彩鳳米糕。（資料照）

    國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉，6名候選人中，台中市長盧秀燕先後招待郝龍斌、羅智強及鄭麗文吃小吃，而張亞中今晚（8日）回老家，盧秀燕招待在滬舍餘味吃上海菜，由於「4輪小吃」菜色全不同，民眾好奇從米糕、肉圓、牛肉麵吃到上海菜，是否有「從低價吃到高價差別待遇」，台中市府強調是下班私人行程，並未回應。

    國民黨台中市黨部7日在南屯舉辦首場地區政見發表會，6名候選人包括郝龍斌、羅智強、卓伯源、蔡志弘、鄭麗文及張亞中，均打出「尊盧牌」，其中，張亞中主張，若盧秀燕要參選總統，「給她紅地毯，而非徵召」，盧秀燕則在發表會前即宣布，今晚7時要招待張亞中吃「滬舍餘味」。

    盧秀燕已招待候選人「4輪小吃」，先是9月21日與郝龍斌吃台中西區「彩鳳米糕」，25日招待羅智強吃南區「台中肉圓」及「台中肉員」，30日招待鄭麗文吃西屯區「可口牛肉麵」，再來是10月8日招待張亞中吃南屯區「滬舍餘味」。

    這4家區域、菜色都不同，引發民眾好奇是否有差別待遇，台中市府強調，是市長下班私人行程，並未多做回應。

    盧秀燕招待羅智強（右）吃台中肉員。（資料照）

    盧秀燕招待羅智強（右）吃台中肉員。（資料照）

    盧秀燕招待鄭麗文（右）吃可口牛肉麵。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕招待鄭麗文（右）吃可口牛肉麵。（記者蔡淑媛攝）

