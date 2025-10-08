為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台德民間論壇今年移師台北 主辦：展現台灣作為亞洲民主典範的責任

    2025/10/08 16:26 記者黃靖媗／台北報導
    第2屆台德民間論壇（GTDP）7日晚間在台北艾麗酒店啟動。（台德民間論壇提供）

    第2屆台德民間論壇（GTDP）昨（7）日晚間在台北艾麗酒店啟動，以迎賓酒會揭開序幕。台德民間論壇主辦方表示，論壇第2屆移師台北，展現台灣作為亞洲民主典範的自信與責任，並預告首屆台北德國會議公開論壇將於10日登場。

    台德民間論壇去年於德國柏林舉辦，今年移師台北，由國立台灣大學物理系特聘教授林敏聰與德國前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）共同擔任論壇主席，外交部次長吳志中、總統府副秘書長何志偉、德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）、立委范雲、林倩綺、劉書彬等人出席。

    論壇主辦方指出，本屆論壇核心主題為「人工智慧與民主更新」、「歐洲與台灣安全：觀點與韌性」、「社會與政治分歧在國會的反映：政黨在憲政秩序中的角色」、「理念相近國家的經濟合作與夥伴關係」。

    論壇主辦方表示，當前全球民主正面臨假訊息、經濟不確定性、社會極化與國際局勢動盪等挑戰，持續對話已非奢求，而是必須，第2屆論壇選在台灣舉行，展現台灣作為亞洲民主典範的自信與責任，期盼透過與德國的經驗交流，進一步共同探索如何強化社會韌性、促進經濟永續及推動民主包容社會。

    論壇主辦方也指出，「第一屆台北德國會議」公開論壇也將於10日在台北艾麗酒店舉辦，呼應已在柏林舉辦3屆的「柏林台灣研討會」，延續雙邊交流精神，邀請台德雙方學者、媒體人與政策專家，針對「戰後德國與歐洲」、「移民挑戰與社會包容」、「台德經濟合作」等議題深入討論，並由前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以〈地緣政治變局與全球新視野的崛起〉為題發表專題演講。

