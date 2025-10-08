與陳其邁議會交鋒 白喬茵不爽又扯到韓國瑜離席抗議

針對大寮廢棄物場藏非法跨國輸出鏈，白喬茵（右）槓上陳其邁（左）。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議員白喬茵今（8）日下午於議會質詢時，砲轟大寮廢棄物場藏非法跨國輸出鏈，高市環保局早已知情，卻未主動通報警方，懷疑市府內部可能有「內鬼」；對此，市長陳其邁強調環保局皆依法稽查開罰，不像韓市府時代未有開罰紀錄，白喬茵氣得離席表達抗議。

白喬茵質詢指高雄再度淪為「廢棄物天堂」，某廢棄物清除業者長期在大寮非法貯存並處置廢棄物，市府環保局卻多次僅以最低罰則，輕輕放下，助長業者將廢棄物非法出口至東南亞。整起案件直到新北地檢署介入調查，才於今年6月曝光，不法集團獲利近台幣4954萬元，然而涉案工廠至今仍持續運作。

白喬茵表示，據統計，2021年至2024年間，高雄涉及任意傾倒事業廢棄物的司法判決高達63件，平均每月就有一起重大案件，顯見不法業者對市府稽查毫無畏懼，任意開墾堆置、牟取暴利。

白喬茵具體指出大寮地區的個案，指去年3月即有民眾檢舉，業者向各縣市連鎖業者收取大量事業廢棄物，非法貯存並破碎處理，現場惡臭瀰漫、廢棄物碎片四散，環保局皆以限期改善或最低金額罰緩結案。

她強調，環保局去年12月即掌握該公司涉非法輸出行為，卻僅以12萬元行政罰了事，她質疑環保局早已知情卻未主動通報警方，市府內部可能有「內鬼」，要求陳其邁嚴正調查環保局的失職。

對此，陳其邁強調，本案環保局皆有依法稽查開罰，不能稱為怠惰，不像韓市府時代，沒有區域計畫法及土石採取法的開罰紀錄；對於陳其邁扯到韓國瑜，曾於韓市府任職的白喬茵，當場離席表達抗議，離去時拋下一句「你講你的，我要走了!」

