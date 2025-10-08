普發1萬何時領？ 綠委丟「1時間點」 財政部長：一定會！

各界關心普發現金1萬的進度。（資料照）

立法院財政委員會今天（8日）舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。針對普發現金1萬元，民進黨立委陳亭妃今天質詢財政部長莊翠雲時，提問如果立院17日三讀通過韌性特別預算，並由總統公告，那這筆錢在11月17日前是否能夠發放？莊翠雲表示「一定會」。

行政院會9月11日通過依韌性特別條例所提特別預算上限5700億元，其中普發現金1萬元所需經費共2360億元，待特別預算公布後1個月內開始執行。立法院財政委員會排定今（詢答）、明（處理）兩日審查韌性預算，有超過半數立委登記發言，可以看出朝野都相當關心此事。

輪到陳亭妃質詢時，首先就詢問是誰在控管普發現金的時間表？莊翠雲回應，行政院有設專案小組，召集人為行政院秘書長張惇涵，她和國發會主委葉俊顯是副召集人，發放的時間是特別預算通過後送出大院，並經總統公告後1個月內開始進行發放作業，只要總統公告了，就能夠把具體時程告訴社會大眾。

陳亭妃接著說：「我大膽預測，如果依照整個院會的時間，在二讀、三讀通過之後，然後由總統公告，應該是10月17號，預計啦，就是都順順的，所以我們也是要拜託，各黨團還有我們的立法院院長，在協商當中要盡速、盡快……如果10月17號，我們院會真的都沒有其他的問題，通過了，一個月，那麼預計是11月17號以內就會發放嗎？」

莊翠雲答詢：「是的，一定會。10月17號如果大院三讀通過，盡快送請總統公布的話，在總統公布當天，財政部就會開記者會告訴所有的社會大眾，每一個時間點我們做的事情，跟民眾可以開始用哪一種方式來領取，我們都會跟社會大眾來說明，而且會用多種的管道來做宣導，讓民眾了解。」

莊翠雲進一步表示，有部分民眾是選擇「直接（自動）入帳」，依據上次普發現金的造冊資料，約有425萬人是選擇直接入帳，「這個部分是由政府來把名冊做完核對之後輸入系統，這個東西要非常謹慎，不能重複，不能遺漏，這個我們都會先做好前置作業、做好相關行政程序，然後等總統公布那天把名冊確定，就可以同步進行後面的工作。」

