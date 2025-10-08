陳玉珍提告張惇涵造謠刪預算違反選罷法 10/31宣判

藍委陳玉珍對張惇涵提告選罷法案，強調國民黨刪預算或凍結預算均可查證，指控完全與事實不符。（取自張惇涵臉書）

因應美國總統川普「對等關稅」衝擊，國民黨主張在野黨刪減的總預算1439億元可作為振興經濟基礎。前總統府副秘書長（現任行政院秘書長）張惇涵舉例藍營立委陳玉珍，指其刪除經濟部中小及新創企業署預算未遂。陳玉珍指控張惇涵造謠，依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌向台北地檢署提告。台北地方法院今日開庭進行言詞辯論，本案已定於10月31日宣判。

國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，在野黨刪減的總預算1439億元可作為振興經濟的基礎。張惇涵對此提醒，部分中小企業的預算早被國民黨立委陳玉珍、林思銘提案刪除，且中小及新創企業發展的獎補助預算曾被凍結20%；意即，國民黨提案所致，去年刪除的1400多億元中，還包括民眾黨團提出的統刪案，其中涉及公務員國內外差旅費、一般事務費及媒體宣導費等，亦遭刪除。

陳玉珍認為，張惇涵公開在媒體及社群平台造謠，指控她及國民黨團刪減中小企業預算，正值關稅戰期間，恐使外界誤解國民黨不關心中小企業，完全與事實不符。她強調，國民黨提案刪除或凍結的預算，立法院公報及各項政府資訊均可查證，張惇涵卻未查證便公開指控，意圖毀謗國民黨委員，並藉此促成大罷免。

張惇涵則反擊，陳玉珍試圖以「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」，但其實已自證確實提案刪除經濟部中小及新創企業署預算，最終該署預算仍在通案表決中遭刪減與凍結逾4億元。

今年4月，陳玉珍在國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、羅智強陪同下，前往台北地檢署依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，提告張惇涵。張惇涵已委任律師黃帝穎、陳敬人出庭應訴，北院今日下午開庭進行言詞辯論，本案已排定於10月31日宣判。

