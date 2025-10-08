為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    將親頒張俊雄褒揚令 賴清德：感謝為民主自由奠定基石

    2025/10/08 16:08 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    總統府資政、前行政院長張俊雄9月27日辭世，享壽87歲，家屬定於本月11日上午在高雄市舉辦告別禮拜，兼任民進黨主席的總統賴清德將親頒褒揚令。賴今（8日）強調，張俊雄是民進黨從政黨員的表率，感謝他一生為國為民犧牲奮鬥，更為民主自由奠定重要基石。

    張俊雄上月27日午睡中離世，家屬隔日即於高雄市立第一殯儀館景行廳布置靈堂；因張幼時即受洗為基督徒，10月11日上午9時入殮，於10時舉辦告別禮拜後火化，並將安葬於大寮橄欖園，游錫堃、謝長廷、蘇貞昌和陳其邁等政要將擔任覆旗官。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德指出，敬重的民主前輩張俊雄在9月27日安詳離世，張畢生為台灣民主與人權奉獻，退休之後秉持悲憫關懷的信念，投身公益、服務社會，為民進黨從政黨員的表率。

    賴清德表示，本週六是張俊雄的追思告別式，請各位中常委與自己一同感念，感謝他一生為國為民犧牲奮鬥，更為民主自由奠定重要基石，願張安息，他的身影與精神，世世代代的台灣人將永遠銘記在心。

