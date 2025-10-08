北市攜手12優質企業亮相「新加坡科技週」 展現AI量能接軌國際

本次分為6大主題展區，涵蓋人工智慧、雲端基礎建設、網絡安全、大數據、數位商務與智慧基礎設施等議題。（圖由北市產發局提供）

台北市產業發展局在10月8日至9日率領12家優質企業參加亞洲最具影響力的科技盛會—「新加坡科技週」（Tech Week Singapore 2025），並設立「台北主題館」，本次展館以「AI領航，智慧臺北（AI Driven, Future Taipei）」為核心主題，展現北市人工智慧領域的創新成果，協助企業拓展國際市場，深化與潛在買主及策略夥伴的交流，強化跨國合作能量。

北市產發局表示，2025年新加坡科技週以「Connected Futures, Boundless Impact」（連結未來，影響無限）為主軸，分為6大主題展區，涵蓋人工智慧、雲端基礎建設、網絡安全、大數據、數位商務與智慧基礎設施等議題，吸引來自全球數萬名科技專業人士、政府官員與產業領袖前往參觀。台北主題館設於Big Data&AI World Asia展區，與來自美國、西班牙、澳洲、印度、中國、韓國、馬來西亞及越南等國的團隊同場展示，展現台北在AI技術發展上的國際影響力。

本次參展企業由專家學者共同遴選，參展企業產品多元豐富，包含精誠資訊的智慧跡證保存管理系統、廣積科技的AI邊緣運算電腦系統、圖策科技的語音觸控智慧互動解決方案、叡揚資訊的企業營運智慧解決方案、宇萌數位科技的全方位XR虛實解決方案、洋銘科技的聲像追蹤會議系統、八維智能的AI對話機器人建構平台、坤侑科技的AI輔助科技偵查與情資整合系統、康寧國際的AI互動透明顯示螢幕、環球睿視的同步口譯多模態代理人、滿拓科技的智能資料生成與模型特化平台及快點軟體服務的車聯網資料分析及整合雲端平台。

北市產發局指出，各家參展企業展示最新技術與解決方案，從AI平台、XR應用、智慧會議系統到車聯網數據服務，全面展現台北產業在人工智慧與智慧科技上的創新實力。

