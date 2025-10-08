3大法官盼憲法法庭正常運作 白黨團要總統提適任人選

民眾黨立院黨團今呼籲，總統提出適格適任之大法官人選，促成憲法法庭合法運作。（民眾黨團提供）

藍白強推「憲法訴訟法修正案」提高至少須有10位大法官評議門檻，又兩度封殺大法官人事案，導致憲法法庭實質癱瘓，卻遭媒體抨擊大法官怠惰、在睡覺。蔡宗珍等三位大法官今發聲明指出，大法官必須恪遵憲法，不得以違憲方式恣意行使大法官職權。對此，民眾黨立院黨團今呼籲，總統提出適格適任之大法官人選，促成憲法法庭合法運作。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3人共同聲明指出，大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，他們多次透過書面建議，盼在合憲合法前提下，促成憲法法庭合法運作，避免引起憲政爭議。

民眾黨團指出，大法官為「憲法」守護者，負有對「憲法」忠誠之義務，不得自外於「憲法」，亦不得以違憲方式自我擴權；現行「憲法訴訟法」既為立法院基於「憲法」明文授權所制定，大法官自有遵守的義務，無權恣意不適用。

民眾黨團續指，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三位大法官聯合發出之澄清聲明，清楚界定其職權範圍並恪守大法官之獨立性，更清楚凸顯行政院長卓榮泰之違法濫紀，其不僅視立法院三讀通過之法律為無物，更自命大法官，踐踏憲政體制、權力分立原則，妄自尊大、無法無天。

「憲法法院大法官，應於合乎憲法規範與現行法制之下行使職權！」民眾黨團認為，如欲解決憲法法庭不達開會門檻之困境，當務之急應建請賴清德總統提名適格適任之大法官人選，方能促成憲法法庭合法運作、維護人民權益，穩固自由民主之憲政秩序。

