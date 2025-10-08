為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    肯定法庭直播採事後播放 莊瑞雄：減輕法官遭公審干擾風險

    2025/10/08 16:07 記者謝君臨／台北報導
    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄。（資料照）

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄。（資料照）

    對於司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案」，以降低藍白強推「法庭直播」的傷害性，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄認為，司法院明確定調為「事後播放」，而非即時直播，不僅保全了法院「發現真相」的核心功能，也大幅減輕法官遭受「人民公審」干擾的風險，為司法正當性守住了底線，值得肯定。

    民眾黨為拯救深陷官司的前黨主席柯文哲，於立法院提案「法庭直播」；今年6月27日，藍白聯手強勢表決三讀通過「法院組織法」修法，法庭直播將於本月16日正式實施。司法院則訂定相關辦法草案，採「事後影片公開上網」方式，且攝影鏡頭不會對準當事人拍攝，甚至針對是否公開，檢方與當事人皆有抗告權，公開影片仍須層層審酌，以適度保障隱私、降低可能傷害。

    對此，莊瑞雄表示，藍白兩黨強推所謂「法庭直播」，差點把莊嚴的法庭變成政治鬧劇的舞台，令人憂心司法獨立與當事人權益將淪為選戰的犧牲品。所幸，他在上會期緊急召開公聽會，邀集專家學者提出強烈意見，迫使藍白不得不修正其草案，將少年及家事案件等涉及重大隱私的案件，排除在公開播送的範圍之外，勉強拆除一顆炸彈。

    莊瑞雄指出，更大的核彈在於，是否採取「直播」形式一直懸而未決，這也是他最擔心的部分。直到司法院提出相關辦法草案，補上這塊法制漏洞，明確定調為「事後播放」、而非即時直播，僅於裁判宣示或公告後才得播出。這一「定性」如同一錘定音，不僅保全了法院「發現真相」的核心功能，也大幅減輕法官遭受「人民公審」干擾的風險，為司法正當性守住了底線，值得肯定。

    莊瑞雄說，草案中也設有抗告機制，讓當事人可對不宜公開的內容提出異議，在追求透明的同時兼顧訴訟權益，展現司法院「亡羊補牢」的決心。

    不過，莊瑞雄仍感到憂心。他指出，即便公開播送符合「社會重大公益」的要件，事後仍可能引發對司法的不理性攻擊，如京華城案，法官與檢察官的判決畫面被網友惡意合成濺血圖片、加註「血債血還」標籤，這不僅是對個別司法人員的人身攻擊，也進一步侵蝕社會對司法公信力的信任。這正是他最擔憂的後遺症。

    莊瑞雄呼籲，司法院應持續檢討，並廣納法界與社會各界意見，確保個資與隱私不受侵害，程序正義不被犧牲，同時推動修法，讓司法不被輿論綁架，遠離政治染指。若不謹慎處理，司法恐怕會成為藍白選戰的犧牲品，讓台灣民主在「公開透明」的假面下付出沉重代價。

