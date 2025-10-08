光復車站12天湧35萬人次 賴清德：最值得驕傲的台灣精神

總統賴清德日前穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

花蓮光復鄉因堰塞湖潰流受重創，全台民眾化身「超人」前往馳援，統計救災12天，光復車站已進出累計35.7萬人次，超越該站去年全年運量。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（8日）強調，這讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，正是最值得驕傲的台灣精神。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，上週末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人選擇犧牲與親友過節的時光，用行動與花蓮人站在一起，協助清理光復的災情。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，根據統計，救災12天來，台鐵光復車站進出人次，累計超過35.7萬人次，台灣的愛心非常令人欽佩。全國各地民眾，包括在台的外國友人、留學生、移工朋友，也自發到光復鄉當志工，化身為鏟子超人、機具超人、清溝超人、水電超人等各種「超人」，協助恢復家園的工作。

賴清德指出，台灣人這股不分彼此、無私互助的精神，不僅協助災區盡速復原、感動國人，也讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，這正是最值得驕傲的台灣精神。

話鋒一轉，賴清德表示，令人不捨的是，有一位來自桃園挖土機行的林老闆，因協助救災不幸離世，要再次感謝林老闆熱心助人的大愛精神，並致上最深的哀悼。

賴清德也提醒，自發救災的志工務必注意安全，讓家人朋友都能夠放心，如果在協助工作過程當中，身體有絲毫不適，或是受傷，一定要盡快到醫療服務站，進行治療。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法