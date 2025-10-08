中央社董座嘆謝幸恩案是「百年醜聞」 黃國昌怒嗆：追殺記者

中央社董事長李永得接受網路節目「齊有此理」專訪。（翻攝自網路節目「齊有此理」）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔集團風暴，中央社前記者謝幸恩遭踢爆為狗仔頭，協助黃偷拍政敵。中央社董事長李永得今受訪時說，這起事件堪稱中央社百年來最嚴重的醜聞，需要很長時間才能彌補新聞信譽。黃則反嗆，官媒的董事長配合民進黨操作，講這種話才是失格。

李永得接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，事件曝光後，中央社立即成立調查小組約談謝幸恩，追查她進社後是否仍舊以「蕭依依」名義持續在《民報》發稿，但謝多次否認，後來掌握到簡訊證據、關鍵證人證詞後，決定向謝提告。

謝案調查結果 李永得：中央社預計下週公布

針對黃國昌稱「謝幸恩的離開是中央社的損失」，李永得直言，中央社的損失正是謝的行為造成的，她離開反而是幫助，並透露社內部調查仍持續進行，民事求償已委任律師處理，預計下週公布調查結果。

對此，黃國昌表示，一個官媒的董事長，對於自己的官媒在追殺第一線記者，配合民進黨的政治操作，講出這種話才是真正的失格。

