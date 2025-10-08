韌性特別預算 經濟發展占58％居首、國防支出20.6％次之

行政院主計總處主計長陳淑姿。（資料照）

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。行政院主計總處報告指出，本次所需預算5700億元，保留200億元暫未編列，其餘經費以經濟發展支出 3191 億元居首，占歲出總額58%；國防支出1132億元次之，占歲出總額20.6%。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會今聯席審查「韌性特別預算」。主計總處指出，本次預算的四大主軸為「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」，除預留200億元暫未納編外，歲出編列5500億元，114至116年度分別編列2795億元、1242億元及1463億元。

有關機關編列情形，主計總處指出，內政部主管編列112億元，包括辦理老宅延壽機能復新計畫等；國防部主管編列1132億元，包括辦理軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫等；財政部主管編列2500億元，包括辦理強化民眾消費韌性普發現金等；教育部主管編列200億元，包括辦理提升大專校院校務經營補助等。

另外，經濟部主管編列460億元，包括協助受美國關稅政策影響的製造業者調整體質以提升產業競爭力等；勞動部主管編列250億元，包括撥補勞工保險基金等；農業部主管編列190億元，包括辦理強化農漁業外銷冷凍、冷藏體系等；衛福部主管編列360億元，包括撥補全民健康保險基金等；海洋委員會主管編列296億元，包括辦理海域偵蒐及巡防裝備籌建等。

主計總處指出，若以政事別編列情形來看，經濟發展支出3191億元居首，占歲出總額58%；國防支出1132億元次之，占歲出總額20.6%；社會福利支出610億元，占歲出總額11.1%；一般政務支出351億元，占歲出總額6.4%；教育科學文化支出216億元，占歲出總額3.9%。

主計總處總結指出，以上歲出所需財源5500億元，編列移用以前年度歲計賸餘4444億元及舉借債務1056億元支應。

