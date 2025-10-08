為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王鴻薇被爆合作抹黑潘孟安 卓冠廷：翻桌侯俐安證明共生關係臭不可聞

    2025/10/08 15:44 即時新聞／綜合報導
    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被控指揮狗仔事件延燒，國民黨立委王鴻薇與前聯合報記者侯俐安合作，操作總統府秘書長潘孟安負面新聞也捲入其中。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，王鴻薇為何公開發難前聯合報記者侯俐安？當然是為了轉移焦點，把責任全部推給記者，這種遮遮掩掩的行為，恰好證明這背後的共生關係，就是實實在在的臭不可聞。

    卓冠廷在臉書PO文表示，依侯俐安所說，有關潘孟安的報導，那些出入的照片、停車位的照片，並不只有侯俐安自己在前段的調查跟消息來源，更關鍵的是，侯調查完本要寫新聞，卻受長官「指示找王鴻薇配合」，甚至在跟王鴻薇辦公室接洽後，「張凱維也提供了許多內部照片」。

    卓冠廷指出，結果，明明王鴻薇助理也提供了內部照片，卻在王鴻薇挨告時，交出來的證據，把侯俐安變成完全的「爆料者」，一副照片全是侯俐安提供，王鴻薇現在跳出來說開記者會前侯俐安已經報導，根本無法為她自清，因為這不是重點。

    卓冠廷直言，請問王鴻薇，你助理手上的內部照片怎麼來的？是不是黃國昌狗仔集團給的？還是付錢購買？這才是王鴻薇與黃國昌狗仔集團的關鍵連結，也是王鴻薇到現在可能還在迴避跟掩蓋的關係，為了掩飾這個龐大的跟拍醜聞，王鴻薇當然選擇跟一位已經離職的記者翻桌，自己演一場戲，把責任全部推給記者，這種遮遮掩掩的行為，恰好證明這背後的共生關係，就是實實在在的臭不可聞。

