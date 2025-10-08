張啓楷提鏟子超人跳針讓專業的來 彭啓明罕見拍桌動怒影片曝

彭啓明氣得拍桌，動怒表示：「如果你到現場去就知道要怎麼處裡」、「我在那邊待了三天，你對我說這樣的話！」（取自國會頻道）

桃園挖土機超人林鴻森奔赴光復救災多日，卻因傷口遭感染致敗血症離世。民眾黨立委張啓楷今日下午質詢環境部長彭啓明時提及此事，除了要求應該讓「專業的人去」，也要彭啓明提出修正方案，他還問「如果還有人發生事情要不要負責？」而這句話也讓彭啓明氣得拍桌，動怒表示：「如果你到現場去就知道要怎麼處裡」、「我在那邊待了三天，你對我說這樣的話！」

立法院社福及衛環委員會今日針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並邀請環境部長彭啓明等官員進行專題報告並備詢。張啓楷質詢時，提到林鴻森不幸過世一事，不斷強調重災區光復鄉現在應該讓「專業的來」，並提到前內政部長李鴻源「早說不要來」，張還多次質問彭啓明「如果還有人發生事情要不要負責」？

質詢過程中，彭啓明表示其實現場很多志工很專業，非常感謝志工，也要注意他們的安全，如果張啓楷到現場就會知道不是他所想像的樣子，如果都只讓專業的人士進去，「三個月都清不完」。不過，張啓楷仍表示，既然已經有悲劇產生，彭就該提出修正，他還大聲問：「如果還有人去，又發生問題，請問你要不要負責任！」

對此，彭啓明罕見動怒，拍桌表示：「如果你到現場去就可以知道要怎麼處理，你不要在這個地方抗議我好不好？我們是在救災，我在那邊待了三天，你這樣對我說這樣的話！」

對於張啓楷回嘴，大家都在為救災努力，「你拍什麼桌！」彭啓明表示，他自己是花蓮人，想要保護災民，讓他們盡速回復正常生活，事實上該做的都有努力去做。彭啓明還說，如果都讓專業救災的去，「那邊是十萬噸的砂石跟垃圾，半年都清理不完」，並呼籲張啓楷去現場看看，就知道真實狀況。

相關影片被轉至粉專後，網友也紛紛留言：「整天亂小」、「沒救災的比救災的還大聲」、「不知道是笨呢還是壞」、「無事可做，無理取鬧」、「你有去花蓮挖土了嗎？你去救災了嗎？你在哭夭什麼？」、「這人什麼時候會卸任立委」。

完整影片請見國會頻道（動怒片段約1：47:55開始）

