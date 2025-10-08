陳聖文寄反偷拍戰衣 民眾黨嗆「不敢親自送」：持續秀下限當小丑

台北市大安文山區市議員候選人陳聖文今（8）日因應近期狗仔隊跟監與偷拍事件，製作「反偷拍戰衣」，並將戰衣寄送到民眾黨中央黨部。（記者蔡愷恆攝）

民眾黨主席黃國昌近日捲入狗仔集團醜聞，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文今（8）日製作「反偷拍戰衣」，寄到民眾黨中央黨部並開嗆，萬一黃國昌進看守所，不要「匆匆忙忙、連滾帶爬」。對此，民眾黨反批，陳聖文為了爭取參選提名、持續秀下限當小丑，卻缺乏「被嘲笑的勇氣」，不敢親自送來。

陳聖文指出，選舉應該提出完整政見，而不是用這種鬥爭、偷拍的手段打選戰，所以今日他把衣服寄送到民眾黨中央黨部，呼籲大家用正當的方式參與選戰。

對此，民眾黨發言人吳怡萱批評，陳聖文為了爭取參選提名持續秀下限當小丑，卻缺乏「被嘲笑的勇氣」，可能是繼上次踢館送水被洗臉後，內心產生創傷與陰影，不敢親自送來台灣民眾黨中央。

吳怡萱強調，其實本黨會以禮相待，回送一件民眾黨6週年「勇敢」白T，讓他勇敢承認自己就是小丑，並會指引他應該將包裹寄到真正的狗仔聚集地。

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

