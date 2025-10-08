首屆智庫高峰會談花蓮洪災 學者：台灣災難防救等多種機制缺乏整合

台灣亞洲交流基金會8日以「 印太韌性政策展望」為題，舉辦智庫高峰會，台亞會執行長楊昊（右起）、董事長蕭新煌與經濟部次長江文若在開幕致詞後合影。（記者張嘉明攝）

台亞會舉辦首屆「智庫高峰會」，上午場次在討論安全韌性鏈的過程中提及花蓮光復鄉重災。遠景基金會執行長賴怡忠指出，這次災難如此嚴重是因為地方政府失職，且未能釐清由不同政黨執政的中央及地方政府應如何劃分責任並合作；國防院主任研究員沈明室也說，目前台灣的災難防救等多種機制缺乏整合，也缺乏承平與戰時的清楚劃分，因此需藉由全社會韌性集結各領域力量，共同面對灰色地帶襲擾威脅。

台灣亞洲交流基金會（台亞會）今（8）日舉辦首屆「新南向政策+智庫高峰會」，在上午的專題1「安全韌性鏈——應對複雜地緣政治環境的韌性與備戰」中，邀請笹川和平基金會戰略防禦計畫的前海軍少將山本勝也、印度國家海事基金會秘書長邱漢（Pradeep Chauhan）前海軍中將、斯德哥爾摩安全與發展政策研究所所長施萬通（Niklas Swanstrom）、遠景基金會執行長賴怡忠、國防安全研究院主任研究員沈明室與談。

賴怡忠指出，這次花蓮光復鄉災難如此嚴重的原因，首先是地方政府失職，無法提早要求居民撤村，當中央政府試圖行動挽救局面時，地方政府卻不回應，他認為，政黨是有其功能的，當地方政府與中央政府執政黨不同，地方可能就不會想理會中央的指令。

賴怡忠表示，兩黨現在互相認為災難是對方的責任，卻沒有釐清當災難發生時，誰應該做什麼事，這其實無關乎意識形態，而是當中央、地方政府的執政黨不同時，該如何劃分責任、達成合作，特別是在當今兩極分化的台灣社會。

沈明室也說，包含承平時期的災難防救機制、戰時的動員體制等，台灣現在有很多機制，問題是如何整合，從這次花蓮災難就能看到，地方政府的機制未發揮作用；面對灰色地帶襲擾，這些機制也缺乏清楚區分承平時期與戰時的做法，「全社會韌性」就是要集結台灣公民社會、軍方、政府的力量，共同面對灰色地帶襲擾威脅。

施萬通指出，強化韌性不只在於軍事方面，也要讓人民相信社會，他認為，芬蘭在相關領域做得很不錯，一部分是因為芬蘭仍保有義務兵役制度。

賴怡忠補充指出，消防署會定期與東南亞國家合作訓練，在全球合作暨訓練架構（GCTF）框架中，也有韌性相關的合作，但在民間應對境外威脅方面，我國與其他國家目前沒有太多交流。

另外，針對中國威脅，邱漢說，台灣與印度的共同連結就是對抗威權，台灣對中國來說雖然是小國，但印度加上台灣就不是小國家，他指出，台印目前沒有太多戰略上的交集，未實際攜手對抗中國，這是未來台灣與印度可以做到的方向。

