馬郁雯爆狗仔跟監蘇巧慧助他選新北！黃國昌嗆：蹭聲量

民眾黨主席黃國昌涉入成立狗仔集團跟監政敵，前三立新聞主播馬郁雯今踢爆，黃國昌的狗仔還有一個特殊任務是為自己清除新北市長的選舉障礙，早在2024年1月，尚未就職立委前就已經對新北市長起心動念，新北市民可以接受一個狗仔市長嗎？對此，黃批評，馬郁雯胡亂拼湊，自己在那邊說故事，這種素質要參選議員只是自曝其短。

馬郁雯在臉書揭露，黃國昌的狗仔除了長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務，為自己清除新北市長的選舉障礙。她貼出由中央社前記者謝幸恩（筆名蕭依依）所報導的新聞發現，黃的狗仔跟拍前行政院長蘇貞昌、綠委蘇巧慧時間點是2024年1月15日晚上，蘇貞昌、蘇巧慧、李孟諺、潘文忠，在台北市羊肉爐名店「莫宰羊」餐敘的跟拍畫面。

馬郁雯續指，該跟拍照片2024年1月就拍到，卻壓到2024年4月23日才刊登，原因很簡單，2024年4月15號蘇巧慧登記參選民進黨新北市黨部主委，這普遍被認為是蘇巧慧參與新北市長的起手式，一週後，謝幸恩獨家跟拍出手，這時間點抓的精妙無比。

對此，黃國昌受訪時回應，有些人想選議員，要蹭聲量就好好去想，如果想選議員要蹭聲量，展現出來的基本查證能力都沒有，只會讓大家看得非常失望。

