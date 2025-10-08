為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市府普發5000元消費金 議會綠營稱誠意不足、藍籲速發 時力反對

    2025/10/08 15:19 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府宣布普發5000元消費金，市議會各黨團幾乎都支持，其中綠稱誠意不足，藍籲速發，黃批短視近利。（記者洪美秀攝）

    新竹市府宣布普發5000元消費金，市議會各黨團幾乎都支持，其中綠稱誠意不足，藍籲速發，黃批短視近利。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，而預算已編入明年度總預算，將送市議會審議。市議會綠營議員曾資程稱市府誠意不足，應比照中央普發1萬元現金；藍營議員陳慶齡樂見其成、表示應速發；黃營則反對，批市府是短視近利、未謹守財政紀律。

    曾資程認為，市府的誠意不足，至少要比照中央，每人發1萬元現金；因為市府有錢也不會用的情況下，應直接把部分資源回饋給市民，依市府資料試算，新增214億加上113年度歲計賸餘，合計約246.43億，再以今年6月底人口45萬5829人計算，每人平均約5萬4061元，若普發每人現金5萬，總成本約227億9145萬元，發放後可剩約18.52億，仍有餘裕可用於市政或預備金。

    陳慶齡則表示，市府規劃普發5000元消費金是件好事，竹市傳統產業近來受到國際貿易與美國關稅影響，部分業者已縮減工時或無薪假，普發現金可在一定程度上補貼民眾生活缺口，若要發放消費金，應「發得快」、且要盡快訂定具體發放日期與時間點，國民黨團樂觀其成、全力支持。

    唯一反對的時代力量黨團則批，市府在財劃法修正後增加140多億總預算，卻遲遲無法提出完整具體建設與社福計畫，如今選擇「普發現金」，是短期政治操作，忽略城市長遠治理與財政紀律。黨團不支持任何不分對象、毫無設計的普發現金；竹市需要的是公共建設、長照、社宅與在地產業升級的長期規劃。

