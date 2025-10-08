為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文補繳募款責任額問題引爭議 國民黨：黨中央有白紙黑字事實

    2025/10/08 15:08 記者施曉光／台北報導
    鄭麗文出席在台南舉辦的政見座談會，獲軍系黨員熱情支持。（記者蔡文居攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文日前被爆料為了這次參選黨主席，在登記為候選人之前才完成補繳過去積欠的黨公職人員募款責任金額，鄭麗文怒嗆希望黨中央不要成為「謠言製造者」，對此，國民黨發言人楊智伃今日表示，黨中央一直以來都是依照事實說話，不論是補繳黨費或募款責任額項目，黨中央都有白紙黑字，紀錄相關時間與流程。

    楊智伃強調，相關規定都是國民黨一直以來的制度，期待這次的黨主席選舉能為未來4年的全黨團結而努力，而非攻擊黨中央，鄭麗文是在9月10日完成補繳募款責任額並於之後取得候選人資格，這些都是白紙黑字的事實。

    對於媒體關切明年縣市長選舉提名事宜，國民黨發言人鄧凱勛表示，國民黨長期深耕地方，人才濟濟，在黨中央的布局下，很多民代擔任縣市黨部主委，而且都是未來很有機會繼續服務地方的人選，相信黨的提名制度在未來新主席的領導下，會有最智慧的提名方式，他強調，現在國民黨已經重回人民好感度第1名，相信已為未來的勝選打下良好的基礎。

