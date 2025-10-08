為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    熟悉的麥玉珍！ 質詢喊「感漢」、「安塞湖」 李進勇一臉疑惑

    2025/10/08 17:06 即時新聞／綜合報導
    麥玉珍把「感嘆」說成「感漢」、堰塞湖說成「安塞湖」，影片曝光後不少網友傻眼，並直呼李進勇看起來一臉問號，可能根本聽不懂麥在說什麼。（取自Threads）

    麥玉珍把「感嘆」說成「感漢」、堰塞湖說成「安塞湖」，影片曝光後不少網友傻眼，並直呼李進勇看起來一臉問號，可能根本聽不懂麥在說什麼。（取自Threads）

    立法院內政委員會今（8日）邀中選會報告業務概況，民眾黨立委麥玉珍不但離題談花蓮光復鄉災情，詢問中選會「有沒有到現場？」過程中還把「感嘆」說成「感漢」、堰塞湖說成「安塞湖」，影片曝光後不少網友傻眼，並直呼李進勇看起來一臉問號，可能根本聽不懂麥在說什麼。

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇報告業務概況。麥玉珍質詢時，一開頭就表示：「首先感謝...不是感謝啦，很感漢（嘆），」她接著又表示：「安（堰）塞湖溢流潰堤花蓮的光復鄉，造成慘重的災情，到現在已經兩個星期了。」她還問李進勇：「不知道你們有沒有到現場。」在這段過程中，李進勇一言不發，靜靜任麥玉珍抱怨。

    粉專Mr.柯學先生將這段影片剪下發布在社群後，網友紛紛留言：「這種水準可以當立法委員？！」、「是否要請這位立委再用心一點自己的職務表現，努力提高自己的語言表達能力」；還有網友表示：「救災跟中選會的關係是？連字都不會唸還能當立法委員喔？」、「中選會要到現場幹嘛？」、「為什麼中選會要到現場？麥玉珍是要徐榛蔚和傅崐萁下台補選對吧」、「請問麥玉珍是不是都去鹹酥雞攤位點乾麵還有餛飩湯？」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播