熟悉的麥玉珍！ 質詢喊「感漢」、「安塞湖」 李進勇一臉疑惑

麥玉珍把「感嘆」說成「感漢」、堰塞湖說成「安塞湖」，影片曝光後不少網友傻眼，並直呼李進勇看起來一臉問號，可能根本聽不懂麥在說什麼。（取自Threads）

立法院內政委員會今（8日）邀中選會報告業務概況，民眾黨立委麥玉珍不但離題談花蓮光復鄉災情，詢問中選會「有沒有到現場？」過程中還把「感嘆」說成「感漢」、堰塞湖說成「安塞湖」，影片曝光後不少網友傻眼，並直呼李進勇看起來一臉問號，可能根本聽不懂麥在說什麼。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇報告業務概況。麥玉珍質詢時，一開頭就表示：「首先感謝...不是感謝啦，很感漢（嘆），」她接著又表示：「安（堰）塞湖溢流潰堤花蓮的光復鄉，造成慘重的災情，到現在已經兩個星期了。」她還問李進勇：「不知道你們有沒有到現場。」在這段過程中，李進勇一言不發，靜靜任麥玉珍抱怨。

粉專Mr.柯學先生將這段影片剪下發布在社群後，網友紛紛留言：「這種水準可以當立法委員？！」、「是否要請這位立委再用心一點自己的職務表現，努力提高自己的語言表達能力」；還有網友表示：「救災跟中選會的關係是？連字都不會唸還能當立法委員喔？」、「中選會要到現場幹嘛？」、「為什麼中選會要到現場？麥玉珍是要徐榛蔚和傅崐萁下台補選對吧」、「請問麥玉珍是不是都去鹹酥雞攤位點乾麵還有餛飩湯？」

