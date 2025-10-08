為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲辯稱「只是轉手沒帶回家」 林智群諷：警察接受性招待也無罪？

    2025/10/08 15:57 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲。（資料照）

    台北地方法院審理京華城容積等弊案，昨傳喚前台北市長、前民眾黨主席柯文哲作證，柯文哲承認收受博弈教父陳盈助透過親信邱清章，送至台北市長室的300萬元現金，但強調自己「只是轉手，沒有帶回家。」對此，律師林智群酸說，若依照柯文哲邏輯，「警察接受性招待，只是摸手，也沒帶回家，怎麼可以用貪污罪辦？」

    林智群今於臉書粉專發文表示，「柯文哲強調自己『只是轉手，沒有帶回家。』依照阿北的邏輯，警察收錢，只要在外面花掉，不要帶回家，就不成立貪污罪了」。

    林智群接著酸說，若「依照阿北的邏輯，警察接受性招待，只是摸手，也沒帶回家，怎麼可以用貪污罪辦？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「蚵北的邏輯：人家送他的，就是他的，他沒必要貪污自己的錢呀」、「對啊，師父也是只到中國吃甜點，沒帶回台灣」、「販毒也只是轉賣毒品毒不是他吸的錢也不是阿北花的」、「台北沒有法律，所以他會覺得這樣做是對的」。

    媒體報導，柯文哲昨親口承認將錢交給隨行秘書「橘子」許芷瑜，轉交給時任台北捷運公司秘書周芳如，做為卸任市長後設立的柯辦公室裝潢費，柯強調自己「只是轉手，沒有帶回家。」

    相關新聞請見︰

    陳盈助300萬 妙天千萬 柯都認了交給橘子

