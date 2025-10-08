為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市可望普發現金 藍、綠黨團都將提案

    2025/10/08 14:42 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議會今（8日）開議。（記者甘孟霖攝）

    行政院會通過韌性特別預算案普發1萬元現金，台北市議會民進黨團也提案，要求北市府將超徵稅收還稅於民，普發2.1萬元。國民黨團書記長李明賢今（8日）受訪說，藍營也認為可以普發現金，但強調要遵守財政紀律，預計下週提出國民黨團版本。民眾黨團幹事長黃瀞瑩說，黨團不會提自己的版本。

    民進黨團提案指出，經主計處2024年決算報告，台北市政府至2024年累計賸餘淨計539億元，台北市人口約246萬人，均分後每人約可分得2.1萬元；考量當前國際局勢，市府應為減緩民生壓力，達到振興經濟效益，響應立院普發，也發放2.1萬元現金來強化台北市民眾的消費韌性。

    李明賢表示，國民黨團很多成員也主張普發現金，對於民進黨的提案不會阻擋，並會提出國民黨自己的版本；他強調，這要在考量財政紀律的前提下，擬定一定的歲計賸餘比例來發放；至於普發金額究竟多少，近日會擬定出一個版本，預計下週提案。

    他說，民進黨的版本將歲計賸餘全數發放，沒有留有彈性，難道市政建設都不用做嗎？國民黨會兼顧市民的期待，以及市府的財政紀律來提出自己的版本。

    黃瀞瑩表示，針對普發現金議題，民眾黨團目前暫時不會提出自己的版本。

