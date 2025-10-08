賴清德促川普勸中國放棄武力犯台 朱立倫：兩岸關係今日局面就是賴所造成

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者田裕華攝）

針對賴清德總統近日表示，如果美國總統川普能促使中國放棄武力犯台，必然會是諾貝爾和平獎得主，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話時質疑賴清德為兩岸關係做了那些努力？他批評賴清德完全只想靠美國，但另一方面又為兩岸關係製造非常多的障礙，兩岸關係所以走到今日的局面，就是賴清德與民進黨所造成。

朱立倫表示，賴清德希望透過川普達到兩岸永久和平，並稱如果川普勸中國國家主席習近平放棄武力犯台，讓兩岸永久和平，可以獲得諾貝爾和平獎，但賴清德從就任總統到今天應該捫心自問，「你對兩岸關係做了哪些努力？」

請繼續往下閱讀...

朱立倫批評賴清德完全只想靠美國與華盛頓方面跟北京溝通求得兩岸和解或和平，但當台灣民間、地方政府以及國民黨與對岸交流時，民進黨卻是反對，甚至製造非常多的障礙，當國民黨希望兩岸對話，民進黨卻要求兩岸對抗，交流與交惡就是心態上的最大差距，兩岸關係會走到今天，完全就是賴清德與民進黨所造成，同時國民黨也要求中共正視中華民國存在的事實以及兩岸正常交流的心願。

他說，民進黨過去從兩岸交惡中獲取政治利益，如今想靠美國華府、川普創造兩岸和平交流，不如靠自己與國人的努力，這才是正道。

民進黨近日已就明年部分縣市長選舉提名，朱立倫表示，國民黨對明年的選舉已做長期布局，除了6位要競選連任的縣市長都非常優秀外，至少有8位民代兼任地方黨部主委，也都是大家公認的理想參選人，另外8個地方首長即將卸任改選的縣市，也都有優秀的人選正在努力，他希望在未來的黨主席帶領下，國民黨2026團結勝選。

此外，朱立倫也宣布，後天的雙十節國慶日，國民黨將在中央黨部門口舉辦升旗典禮，他要邀請所有的同志與6位黨主席候選人共同參加，大家團結一致，熱愛中華民國並為國民黨加油。

對於剛當選日本自民黨主席，並有望成為日本女首相的眾議員高市早苗，朱立倫今日也再次代表國民黨表達恭賀之意，他強調，希望自民黨與國民黨的友誼能持續連繫，並對即將卸任的日本首相石破茂過去多次到訪國民黨，為兩黨友誼所做貢獻表達謝意。

在今日國民黨中常會一開始，全體與會人士起身為日前因赴花蓮縣救災受傷，導致敗血症而過世的挖土機行老板默哀。

國民黨主席朱立倫主持中常會，會前並為前往花蓮救災而罹患敗血症身亡的挖土機超人林先生默哀致意。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法