台南軍系黨員力挺 鄭麗文承諾：台灣人會自豪說「我是中國人」

鄭麗文說，國民黨不能再讓大家覺得暮氣沈沈，要振衰起弊，世代接棒。（記者蔡文居攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今天出席軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會，她說，「這是我的承諾，不是只有選黨主席而已，未來所有台灣人都會自豪，自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」

鄭麗文指出，如果你認同中華民國憲法、遵守中華民國憲法，「我們就是一中憲法，所以中華民國的國民都是中國人，非常清楚，沒有疑義。」

台南市中央軍事院校校友會、黃埔三軍五校校友會等前黃復興黨員，今天在台南勞工育樂中心舉辦座談會，邀請鄭麗文與會，包括前黃復興黨部主委季麟連、台南市黃埔校友會理事長李春峰等軍系、眷村黨員及多位市議員參與，不少與會黨員熱情揮舞各團體的旗幟，力挺鄭麗文選黨主席。

鄭麗文致詞及座談時，慷慨激昂。她表示，兩岸在二次世界大戰之後，進入了國共內戰，大家都非常清楚。中華民國憲法自始至終，從第一天到今天都是一中憲法，兩岸同屬一中，即便在台灣有增修憲法。但憲法增修條文前言，開宗明義提到「在國家統一前」，所以她公開說過非常多次，如果你認同中華民國憲法、遵守中華民國憲法，法理上，「我們就是一中憲法，所以中華民國的國民都是中國人，非常清楚，沒有疑義。」

鄭麗文並透露有軍系大老請邀她去他家說要支持她，對她也有信心。她說，她的承諾不只是選黨主席而已，未來所有台灣人都會自豪自信地說「我是中國人」，這才是國民黨要做的事。所以要讓年輕人有正確的史觀，了解正確的歷史發展，要讓台灣人了解兩岸和平不只是讓台灣可以免於戰火、年輕人不會當砲灰，我們還可以站在巨人的肩膀上，兩岸強強聯手，一加一大於二，這是她的信念。

